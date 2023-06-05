Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü 2023 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuları tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü 2023 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda 3'ü altın 6 madalya kazanan milli sporcuları kutladı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakü 2023 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda 3'ü altın 6 madalya ile tarih yazan milli sporcularımızı tebrik ediyorum. Dünya Şampiyonu Kadın Tekvando Milli Takımımıza ve 3'üncü olan Erkek Tekvando Milli Takımımıza bizlere yaşattıkları bu gurur için şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.
Bakü 2023 Dünya Tekvando Şampiyonası’nda 3’ü altın 6 madalya ile tarih yazan millî sporcularımızı tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 4, 2023
Dünya Şampiyonu Kadın Tekvando Millî Takımımıza ve 3’üncü olan Erkek Tekvando Millî Takımımıza bizlere yaşattıkları bu gurur için şükranlarımı sunuyorum. 🇹🇷 pic.twitter.com/p7TpYGnPgT
Paylaşımda, altın ve bronz madalya alan sporcuların isimleri ve görsellerine de yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.