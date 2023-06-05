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Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü 2023 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuları tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü 2023 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda 3'ü altın 6 madalya kazanan milli sporcuları kutladı.

Cankut Taşdan  | 05.06.2023 - Güncelleme : 05.06.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü 2023 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuları tebrik etti

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakü 2023 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda 3'ü altın 6 madalya ile tarih yazan milli sporcularımızı tebrik ediyorum. Dünya Şampiyonu Kadın Tekvando Milli Takımımıza ve 3'üncü olan Erkek Tekvando Milli Takımımıza bizlere yaşattıkları bu gurur için şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, altın ve bronz madalya alan sporcuların isimleri ve görsellerine de yer verildi.

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