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Spor

Cem Bölükbaşı hafta sonu Japonya'da piste çıkacak

Milli sporcu Cem Bölükbaşı, hafta sonu TGM Grand Prix takımı ile Japonya'da Super Formula serisinde piste çıkacak.

Fatih Çakmak  | 06.04.2023 - Güncelleme : 06.04.2023
Cem Bölükbaşı hafta sonu Japonya'da piste çıkacak

Ankara

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, organizasyonun Japonya ayağı 7-9 Nisan tarihlerinde Fuji Uluslararası Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Yarın yapılacak antrenmanların ardından sezonun ilk yarışı 8 Nisan Cumartesi günü TSİ 08.15'te başlayacak, hafta sonunun ikinci yarışı ise 9 Nisan Pazar günü TSİ 08.30'da start alacak.

Ay-yıldızlı sporcunun 55 numaralı TGM Grand Prix aracında, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri anmak için #PrayForTürkiye logosu da bulunacak. Cem Bölükbaşı, ilk olarak bu logoyu 7 Mart'ta Japonya'da Suzuka Pisti'nde gerçekleştirilen sezonun resmi testlerinde kullanmıştı.

Motor sporlarının köklü organizasyonlarından olan Super Formula, Formula 1'e en yakın seviye yarış serisi olarak kabul ediliyor.

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