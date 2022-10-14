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Spor

Boccede milli sporcu Ahmet Karakaş, Fransa'dan dünya şampiyonu olarak dönmek istiyor

Boccede 17 yaşındaki milli sporcu Ahmet Karakaş, dünya şampiyonluğu için günde çift idman yapıyor.

Suat Öztürk   | 14.10.2022
Boccede milli sporcu Ahmet Karakaş, Fransa'dan dünya şampiyonu olarak dönmek istiyor Fotoğraf: Suat Öztürk / AA

Elazığ

Elazığ'da Kaya Karakaya Spor Lisesi 12. sınıf öğrencisi Ahmet Karakaş, 5 yıl önce ortaokul öğretmeninin yönlendirmesiyle bocce sporuna başladı.

Büyük özveriyle çalışan ve katıldığı yarışmalarda dereceler elde eden Ahmet, Nisan 2019'da Antalya'da düzenlenen Türkiye Petank Şampiyonası ve bu yıl mayıs ayında gerçekleştirilen Türkiye Volo Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Elde ettiği başarıların ardından milli takıma seçilen Ahmet Karakaş, Fransa'da 26-29 Ekim'de düzenlenecek Dünya Gençler ve Ümitler Bocce (Volo) Şampiyonası için ter döküyor.

Okul dışındaki vakitlerini antrenörü Gültekin Eser eşliğinde Aziz Taylan Bocce Sahası'nda geçiren Ahmet, her gün çift idmanla şampiyonaya hazırlanıyor.

"Bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum"

Ahmet Karakaş, AA muhabirine, 5 yıl önce başladığı boccenin kendisi için bir yaşam biçimine dönüştüğünü söyledi.

Bocceye ilk başladığı dönemlerde zorlandığını aktaran Ahmet, kendini geliştirdikçe bu sporu sevmeye başladığını belirtti.

Okullar arası ve bölge maçlarında derece elde edince bu spor dalını daha da sevdiğini kaydeden Ahmet Karakaş, spora devam etmek istediğini anlattı.

Sporda ilerlemeye karar verdiği için Kaya Karakaya Spor Lisesini tercih ettiğini dile getiren Ahmet, öğretmenleri ve ailesinin desteğiyle birçok başarı elde ettiğini aktardı.

Başarılarının kendisini her seferinde daha da motive ettiğini belirten Ahmet Karakaş, şöyle konuştu:

"Bu yıl Dünya Gençler ve Ümitler Bocce Şampiyonası'na gitmeye hak kazandım. Bu beni çok mutlu etti. Türkiye'yi temsil edeceğim için gururluyum. Fransa'dan dünya şampiyonu olarak dönmek istiyorum. Okulumun bocce sahasına yakın olması benim için bir avantaj. Buraya sürekli antrenmanlara geliyorum. Fransa'da ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek, bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum."

"Ahmet, disiplinli çalışma sonucu bu noktaya geldi"

Antrenör Gültekin Eser, Ahmet Karakaş ile her gün düzenli olarak çalıştıklarını belirtti.

Ahmet'in iyi ve disiplinli bir sporcu olduğunu anlatan Eser, "Ahmet, okul dışındaki boş zamanlarını burada değerlendiriyor. Bu mücadelesi sonucunda iyi başarılar elde etti. Dünya Şampiyonası'na gidecek. Ahmet, disiplinli çalışma sonucu bu noktaya geldi. Çalışmalarının meyvesini almaya başladık." ifadelerini kullandı.

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