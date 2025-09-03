Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, eski yönetici Ahmet Ürkmezgil ile protokol imzaladı
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, eski yönetim kurulu üyelerinden Ahmet Ürkmezgil ile Akaretler BJK Plaza C blokta atıl durumda olan yapının yenilenerek divan kurulu üyeleriyle, taraftarların hizmetine sunulması için protokol imzaladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Tüpraş Stadı'nda gerçekleşen görüşmede Adalı, aynı zamanda divan kurulu başkan adayı olan eski yönetici Ahmet Ürkmezgil'i konuk etti.
Başkan Adalı, yönetim kurulunun projesi olan yapının yenilenerek divan kurulu üyeleriyle, taraftarların hizmetine sunulması adına Ürkmezgil ile protokole imza attı.
İmzalanan protokol uyarınca Ahmet Ürkmezgil, yönetim kurulunun geliştirdiği proje kapsamında Akaretler BJK Plaza C bloktaki yapının ilk katının Süleyman Seba Müzesi, ikinci katının divan kurulu üyelerine özel lokal, üçüncü katının da Beşiktaşlılara hizmet verecek bir kafe olarak inşa edilmesi işlerini ve projenin tüm masraflarını üstlenecek.
Serdal Adalı, protokolün imzalanmasının ardından Ahmet Ürkmezgil'e teşekkür etti.