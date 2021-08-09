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Spor

Beşiktaş, Abdullah Avcı'ya 20 milyon 12 bin 192 lira sözleşme fesih tazminatı ödedi

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın sözleşme fesih bedeli olarak Beşiktaş, yasal faizleriyle birlikte 20 milyon 12 bin 192 lira ödeme yaptı.

Hilmi Sever   | 09.08.2021
Beşiktaş, Abdullah Avcı'ya 20 milyon 12 bin 192 lira sözleşme fesih tazminatı ödedi

İstanbul

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen açıklamada, "TFF Tahkim Kurulu kararını da dikkate alarak, karşılığı UEFA tarafından şirketimiz adına gönderilen Şampiyonlar Ligi katılım bedelinden alınmak üzere, söz konusu dosyaya yasal faizleriyle birlikte toplam 20 milyon 12 bin 192 lira ödeme yapılmış olup, anılan karar ve yapılmış olan ödemeyle ilgili hukuki süreç devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, 15 Nisan 2021'de aldığı kararla Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı'ya 17 milyon 340 bin lira fesih tazminatı ödemesine, tazminatın fesih tarihi olan 29 Ocak 2020'den itibaren işleyecek yasal faizi ve 520 bin 200 lira yargılama gideriyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, Tahkim Kuruluna müracaat yolu açık olmak üzere karar vermişti.

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