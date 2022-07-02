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Spor

Başpehlivanlar 'cihan pehlivanı' Koca Yusuf'u ölüm yıl dönümünde unutmadı

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılan başpehlivanlar, "cihan pehlivanı" Koca Yusuf'u ölüm yıl dönümünde andı.

Cihan Demirci   | 02.07.2022
Başpehlivanlar 'cihan pehlivanı' Koca Yusuf'u ölüm yıl dönümünde unutmadı Fotoğraf: Cihan Demirci/AA

Edirne

Başpehlivan Şaban Yılmaz, Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda yaptığı açıklamada, Koca Yusuf'a Allah'tan rahmet diledi.

Koca Yusuf'un efsane bir pehlivan olduğunu belirten Yılmaz, "İnşallah 'mekanı cennet olur' diyorum. Ebedi hayatta en güzel yerde buluşup ustayla güreş tutarız inşallah." dedi.

Başpehlivan Orhan Okulu da Koca Yusuf'un Kırkpınar'ın efsanelerinden olduğunu ifade etti.

Onların yolunda devam ettiklerini anlatan Okulu, "İnşallah alttan gelen nesillere onları ve kendimizi tanıtarak ata sporunu sürdürmek istiyoruz." diye konuştu.

Başpehlivan Mehmet Yeşil Yeşil ise Koca Yusuf'un bugünkü pehlivanların önderlerinden olduğunu belirterek, "Biz de onların geriden gelen nesilleriyiz, saygı ve minnetle anıyoruz." dedi.

Koca Yusuf

Bugün Bulgaristan sınırları içerisinde kalan Şumnu kasabasında 1857 yılında doğdu. Atadan güreşçi Yusuf pehlivan, Dursun pehlivan ve Kel İsmail'den ilk güreş eğitimini aldı.

Kırkpınar'a ilk kez 1882 yılında katıldı. Namı arttıkça hem Fransa hem de ABD'de güreşlere davet edildi, orada da meydanı rakiplerine dar eden Koca Yusuf, 1898'de ABD'den dönerken bindiği geminin batması sonucu yaşamını yitirdi.

"Türk gibi güçlü" sözü Koca Yusuf'un güreşlerini seyreden Fransızların deyimleri arasına girdi.

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