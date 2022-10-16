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Spor

"Başkent Ankara Koşusu" tamamlandı

Ankara'da düzenlenen "Başkent Ankara Koşusu" sona erdi.

Muhammed Boztepe   | 16.10.2022
"Başkent Ankara Koşusu" tamamlandı

Ankara

Ankara'nın başkent oluşunun 99. yılı dolayısıyla ilk kez düzenlenen "Başkent Ankara Koşusu" Eymir Gölü'nde yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Türkiye Ormancılar Derneği ve Bilim Ağacı Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte ayrıca, 13 Ekim'in Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla afet riskine karşı farkındalık oluşturulması da amaçlandı.

"Afet Gönüllüsü Ol Yaşamın Peşinden Koş" sloganıyla yapılan yarışlarda alınan sonuçlar şöyle:

10 kilometre erkek:

1 - Bahattin Üney

2 - Hakan Çoban

3 - Alper Demir

10 kilometre kadın:

1 - Ümmü Kiraz

2 - Gamze Bulut Duvar

3 - Semra Karaslan

5 kilometre erkek:

1 - Emin Berke Murathan

2 - Mehmet Kalyoncu

3 - Bekirhan Kabadayı

5 kilometre kadın:

1 - Hatice Yıldırım

2 - Ezgi Kaya

3 - Duygu Dalbudak

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