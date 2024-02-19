Dolar
30.87
Euro
33.26
Altın
2,016.45
ETH/USDT
2,915.00
BTC/USDT
52,442.00
BIST 100
9,374.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Bakırköy Ata Spor Kulübünün Paletli Yüzme Dünya Kupası’ndaki hedefi şampiyonluk

Türkiye Paletli Yüzme Bireysel Kış Şampiyonası’nda önemli derecelere imza atan Bakırköy Ata Spor Kulübü, Fransa’da 23-25 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Paletli Yüzme Dünya Kupası’nda mücadele verecek.

Dilek Erol  | 19.02.2024 - Güncelleme : 19.02.2024
Bakırköy Ata Spor Kulübünün Paletli Yüzme Dünya Kupası’ndaki hedefi şampiyonluk

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Aix-en-Provence’de düzenlenecek Dünya Kupası’nın 1. etabında Bakırköy Ata Spor Kulübünden 40 kişilik kafile yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulübün su sporlarından sorumlu başkan yardımcısı Tuğba Sezen, bu organizasyona uzun süredir hazırlandıklarını belirterek, "Kış şampiyonasında 100'e yakın madalya kazandık. Dünya kupasına da çok geniş katılım sağladık. Hem gençlerde hem büyüklerde şampiyonluk için yüzeceğiz, bu konuda çok iddialıyız .” ifadelerini kullandı.

Bakırköy Ata Spor Kulübü ve aynı zamanda milli takımlar başantrenörü Canberk Babaoğlu da organizasyona ilişkin “Biz eskiden dünyanın diğer takımlarını takip ederken artık geldiğimiz noktada o ülkeler bizi takip ediyor. Bu gururu ülkemize yaşattığımız için elbette ki çok mutluyuz. Tüm sporcularımıza teşekkür ediyoruz. Biz bu hafta Fransa’ya gidiyoruz ancak mart ayının ilk haftasında da Fransa Paletli Yüzme Milli Takımı, Bakırköy Ataspor Kulübü ile antrenman yapabilmek için Bakırköy’e kampa geliyor. Atatürk’ün ismiyle kurulmuş bu kulübe de bunun çok yakışacağını elbette ki biliyoruz. Büyük bir heyecanla günde yaklaşık olarak 15 kilometre yüzerek bu şampiyonaya hazırlanan sporcularıma inancım tamdır. Hepsine başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

Kış şampiyonasında öne çıkan başarılar

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından geçen hafta Tozkoparan Gençlik Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen Paletli Yüzme Bireysel Kış Şampiyonası’nda, Bakırköy Ata Spor Kulübü sporcuları başarılı sonuçlara imza attı.

Türk sporuna son 2 yılda 19 dünya şampiyonluğu ve 2 dünya rekoru kazandıran kulübün sporcularından, Arda Karacabay, kış şampiyonasında Genç (A)-B 16-17 yaş grubundaki 50 metre çift palet disiplininde 20.37 saniyelik derecesiyle yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Büyük erkeklerde kulübün iki sporcusu, kendi yaş gruplarında en çok altın madalya kazanan isimler oldu. Derin Toparlak 200, 400, 800 ve 1500 metre su üstünde; Derin Atman ise 50 ve 100 metre su üstü, 50 metre çift palet ve 50 metre dip disiplinlerinde altın madalya kazandı.

Genç (A)-B 16-17 yaş grubunda kadınlarda Adasu Ramazanoğlu 200, 400 ve 800 metre su üstü, 50 metre dip yarışlarında altın madalya alarak, genç yaş grubunda en çok altın madalya kazanan sporcular arasında yer aldı.

Yıldızlar yaş grubu erkeklerde Ömer Akgün 50 ve 100 metre su üstü, 50, 100 ve 200 metre çift palet yarışlarında Türkiye şampiyonu olarak, bu grupta en çok madalya kazanan sporcular arasına girdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Haşdi Şabi Heyeti Başkanı Feyyad ile görüştü
DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-4" operasyonlarında 12 şüpheli yakalandı
Sultangazi'de beton mikserinin İETT otobüsüne çarptığı kazada 5 kişi yaralandı
6 ilde eş zamanlı düzenlenen "Kafes-43" operasyonlarında 23 şüpheli yakalandı
Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Bakırköy Ata Spor Kulübünün Paletli Yüzme Dünya Kupası’ndaki hedefi şampiyonluk

Bakırköy Ata Spor Kulübünün Paletli Yüzme Dünya Kupası’ndaki hedefi şampiyonluk

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet