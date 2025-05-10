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Spor

Ayhancan Güven, Almanya'da NLS3 yarışında birinci oldu

Otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Almanya'da düzenlenen Nürburgring 24 Saat Yarışı öncesindeki son Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) yarışı olan NLS3 yarışını baştan sona domine ederek kazanmayı başardı.

Fatih Çakmak  | 10.05.2025 - Güncelleme : 10.05.2025
Ayhancan Güven, Almanya'da NLS3 yarışında birinci oldu

Ankara

Almanya'nın Renanya-Palatina eyaletine bağlı Nürburg kasabasında bulunan motor sporları pistinde, Nürburgring Langstrecken-Serie'de Porsche 911 GT3 R'de takım arkadaşı Thomas Preining ile gaza basan Türk sporcu Ayhancan Güven, sıralama turlarında pole pozisyonunu elde etti.

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Nürburgring 24 Saat Yarışı öncesindeki son NLS yarışı olan NLS 3'te Türkiye'yi temsil eden Ayhancan Güven, pole pozisyonundan başladığı yarışı, baştan sona domine ederek kazanma başarısı gösterdi.

Almanya'da 4 Saatlik yarışta takım arkadaşı Thomas Preining ile harika bir performans çıkaran Ayhancan, mücadeleyi en yakın takipçisinin 10 saniye önünde tamamladı.

Ayhancan Güven için sıradaki yarış, 23-25 Mayıs tarihlerinde DTM Lausitzring mücadelesi olacak.

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