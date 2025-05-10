Ayhancan Güven, Almanya'da NLS3 yarışında birinci oldu
Otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Almanya'da düzenlenen Nürburgring 24 Saat Yarışı öncesindeki son Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) yarışı olan NLS3 yarışını baştan sona domine ederek kazanmayı başardı.
Ankara
Almanya'nın Renanya-Palatina eyaletine bağlı Nürburg kasabasında bulunan motor sporları pistinde, Nürburgring Langstrecken-Serie'de Porsche 911 GT3 R'de takım arkadaşı Thomas Preining ile gaza basan Türk sporcu Ayhancan Güven, sıralama turlarında pole pozisyonunu elde etti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Nürburgring 24 Saat Yarışı öncesindeki son NLS yarışı olan NLS 3'te Türkiye'yi temsil eden Ayhancan Güven, pole pozisyonundan başladığı yarışı, baştan sona domine ederek kazanma başarısı gösterdi.
Almanya'da 4 Saatlik yarışta takım arkadaşı Thomas Preining ile harika bir performans çıkaran Ayhancan, mücadeleyi en yakın takipçisinin 10 saniye önünde tamamladı.
Ayhancan Güven için sıradaki yarış, 23-25 Mayıs tarihlerinde DTM Lausitzring mücadelesi olacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.