MKE Ankaragücü, tarihinde ikinci kez 2. Lig'e düştü

Ankara
Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında MKE Ankaragücü, konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 yenmesine rağmen küme düştü.
MKE Ankaragücü, teknik direktör Mustafa Kaplan göreve geldikten sonra oynadığı 3 maçı kazansa da lige veda etti.
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Manisa FK, Siltaş Yapı Pendikspor ve MKE Ankaragücü sezonu 48 puanla tamamladı. Üçlü averaj sonucu 17. sırada yer alan başkent ekibi, küme düşen dördüncü ve son takım oldu.
Karşılaşmaya ilgi göstererek tribünlerin büyük kısmını dolduran ev sahibi ekibin taraftarları, takımlarının küme düşmesiyle büyük üzüntü yaşadı. Sarı-lacivertli taraftarlar, "yönetim istifa" tezahüratında bulundu.
Eryaman Stadı'nın çevresi ve içinde yoğun güvenlik önlemi alındı.
Tarihinde ikinci kez 2. Lig'e düştü
Mustafa Kaplan yönetiminde son 3 haftada 9 puan toplamasına rağmen, Manisa FK ve Pendikspor karşısında üçlü averajda gerisinde kalan MKE Ankaragücü; Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor, Adanaspor ve Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'dan sonra 2. Lig'e düşen 4. takım oldu.
Süper Lig'de 3 büyüklerden sonra en fazla yer alan kulüp olan MKE Ankaragücü, daha önce 2. Lig'e sadece bir kez düşmüştü.
MKE Ankaragücü, 2. Lig'e büyük maddi sıkıntılar yaşadığı 2012-2013 sezonunda düşerken, 2024-2025'te de aynı üzüntüyü yaşadı.
Üst üste ikinci kez düştü
MKE Ankaragücü, üst üste iki sezon küme düşmekten kurtulamadı.
Geçen sezon da Süper Lig'den düşen MKE Ankaragücü, bu sezon 1. Lig'de aynı sonu yaşadı.
Taraftarın büyük üzüntüsü
MKE Ankaragücü taraftarı maç sonu büyük üzüntü yaşadı.
Manisa FK'nin, Central Hospital Ümraniyespor karşısında attığı golden sonra Eryaman Stadı büyük bir sessizliğe büründü.
Maç sonunda takımın küme düşmesiyle, stadı dolduran 20 bine yakın sarı-lacivertli taraftar da yönetime tepki gösterdi.
Mustafa Kaplan:"Keşke 3-5 hafta önce gelseydik"
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, takımının 2. Lig'e düşmesinden sonra göz yaşlarını tutamayarak, "Takımımızın iki sezon üst üste düşmesi beni çok üzdü. Keşke 3-5 hafta önce gelseydik." dedi.
Sarı-lacivertlilerin Trendyol 1. Lig'in son haftasında Amed Sportif Faaliyetleri 2-0 yendiği maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Kaplan, göz yaşlarına hakim olamadı.
Göreve gelmesiyle 3 maçını da kazandıklarını vurgulayan Kaplan, "Çok üzgünüm. Takımımızın iki sezon üst üste düşmesi beni çok üzdü. Keşke 3-5 hafta önce gelseydik. Maç boyunca onurlu mücadelemizi sahaya yansıttık. Ankaragücü düştüğü yerden kalkmasını bilir. İkinci yarıda bizden önce 16 maç oynanmış 3 galibiyet, biz son 3 maçta 3 galibiyet aldık. Keşke geçmişte 1 puanımız daha olsaydı. Özellikle Manisa maçı için söylüyorum. Ümraniye'nin de sahasında kaybedeceğini düşünmüyorduk. 2019'da olduğu gibi bugün de bir hikaye yazacaktık maalesef üçlü averajla biz küme düştük." ifadelerini kullandı.
Ankaragücü'nü çalıştırmak için bu sezon çok beklediğini anlatan Kaplan, "Hiçbir yere gitmedim, bekledim. Geldim 3 maçı da aldık. Hem maddi hem de manevi olarak başkan da yanımızdaydı. Ankaragücü 'seneye kal' derse kalırız. Düştüğümüz gibi kalkmasını da biliriz." diye konuştu.
Mustafa Kaplan, toplantıdan ayrılırken de göz yaşlarını tutamayarak, "Hatır gönül işleriyle bu takım küme düştü. Biri oradan biri buradan arattırıyor takımı çalıştırmak için, yazık. Geçen yıl da bu yıl da aynısı." değerlendirmesinde bulundu.
Servet Çetin:" Çok pozisyon bulduk, değerlendiremedik"
Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin, çok gol kaçırdıklarını ve bunu da sezonun genelinde yaşadıklarını dile getirdi.
Son hafta play-off şanslarını kaybettiklerini aktaran Çetin, şunları kaydetti:
"Öncelikle hakemi kutlarım, adil doğru maç yönetti. Çok fazla pozisyona giriyoruz ama atamıyoruz. İlk yarı 3-4 gol bulabilecekken devre sonunda 1-0 geriye düştük. İkinci yarı yine pozisyonlar bulduk ama değerlendirmedik. Sezonun özeti çok pozisyon bulup değerlendiremeyen bir takım olmamız. Sözleşmem haziranda bitiyor, sonrasına bakacağız. Ankaragücü de köklü bir camia, geçmiş olsun diliyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.