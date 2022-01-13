Dolar
13.53
Euro
15.55
Altın
1,822.33
ETH/USDT
3,356.00
BTC/USDT
43,764.00
BIST 100
2,073.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor
logo
Spor

Avustralya'daki durumu henüz netleşmeyen Djokovic'in rakibi belli oldu

Avustralya'da kalıp kalamayacağı konusunda Göç Bakanı Alex Hawke'nin vereceği kararı bekleyen tek erkekler dünya sıralamasının bir numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic, Avustralya Açık'ta Miomir Kecmanovic ile eşleşti.

Recep Şakar   | 13.01.2022
Avustralya'daki durumu henüz netleşmeyen Djokovic'in rakibi belli oldu Fotoğraf: Recep Şakar / AA

Melbourne

Melbourne kentinde 17-30 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın ana tablo kuraları çekildi.

Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesi'nin, hükümet tarafından verilen vize iptali kararını durdurmasının ardından hazırlıklarını sürdüren geçen yılın şampiyonu Djokovic, kura çekiminde vatandaşı Miomir Kecmanovic ile rakip oldu.

Sırp tenisçinin Avustralya'ya vize başvurusunda doldurduğu formlarda yalan beyanda bulunup bulunmadığını incelemeye alan Bakan Hawke'nin kararını ne zaman vereceği henüz bilinmiyor.

Ashleigh Barty ilk turda elemelerden gelecek rakibiyle karşılaşacak

Tek kadınlarda dünya bir numarası Avustralyalı raket Ashleigh Barty, ilk turda elemelerden gelecek rakibiyle eşleşirken, geçen yılın şampiyonu Japon tenisçi Naomi Osaka, Kolombiyalı Camila Osorio ile karşılaşacak.

ABD Açık şampiyonu Emma Raducanu ise ilk turda Amerikalı Sloane Stephens ile karşı karşıya gelecek.

Tek erkeklerde dünya 2 numarası Rus Daniil Medvedev, İsviçre'den Henri Laaksonen ile rakip olurken, Alman Alexander Zverev, hemşerisi Daniel Altmaier, İspanyol Rafael Nadal ise ABD'li Marcos Giron ile eşleşti.

Melbourne Olimpik Park'taki Avustralya Tenis Merkezi'nde 17 Ocak Pazartesi günü başlayacak turnuva, 30 Ocak Pazar günü oynanacak tek erkeler finaliyle sona erecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Afrikalı virologlara göre Omicron, Kovid-19'u endemiğe dönüştürebilir
Avrupa'da hızla yayılan Omicron, ölümlerde büyük artışa neden olmuyor
Polonya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 200 ila 300 bini bulabilir
Kovid-19 aşısı olmamış anne adaylarına Omicron uyarısı
Hindistan'da günlük vaka sayısı 246 bini aştı

Benzer haberler

Avustralya'daki durumu henüz netleşmeyen Djokovic'in rakibi belli oldu

Avustralya'daki durumu henüz netleşmeyen Djokovic'in rakibi belli oldu

Avustralya'daki durumu belirsizliğini koruyan Djokovic antrenmanlarını sürdürüyor

Djokovic: Avustralya'ya vize başvurusundaki yanlışlıklar insan hatası

Djokovic, Avustralya vizesinin iptali sonrasında ilk kez basın önünde çalıştı

Djokovic, Avustralya vizesinin iptali sonrasında ilk kez basın önünde çalıştı
Djokovic Avustralya’dan sınır dışı edilebilir

Djokovic Avustralya’dan sınır dışı edilebilir
Mahkeme Djokovic’in Avustralya’ya giriş vizesinin iptaline yaptığı itirazı kabul etti

Mahkeme Djokovic’in Avustralya’ya giriş vizesinin iptaline yaptığı itirazı kabul etti