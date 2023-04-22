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Spor

Avrupa şampiyonluğunu 12. kez kazanan Rıza Kayaalp'in ailesi duygularını anlattı

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp, Yozgat'ta yaşayan ailesinin sevinç kaynağı oldu.

Ömer Ertuğrul  | 22.04.2023 - Güncelleme : 22.04.2023
Avrupa şampiyonluğunu 12. kez kazanan Rıza Kayaalp'in ailesi duygularını anlattı Fotoğraf: Ömer Ertuğrul/AA

Yozgat

Final müsabakasını Kavurgalı köyündeki evlerinde televizyondan izleyen Rıza Kayaalp'in anne ve babası ile yakınları hem büyük bir heyecan yaşadı hem de milli güreşçinin altın madalyayı kazanması için dua etti.

Anne Sevgi Kayaalp, final maçını izledikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.

Oğlu ile gurur duyduğunu ifade eden anne Kayaalp, "Duadan başka elimizden bir şey gelmiyor. Allah gücünü kuvvetini artırsın. Allah olimpiyat birinciliği nasip etsin. Sadece olimpiyat şampiyonluğu kaldı." dedi.

Baba Kelami Kayaalp de oğlunun 12 kez Avrupa şampiyonu olduğunu belirterek, "Nice dünya ve olimpiyat şampiyonu olmasını istiyoruz. Oğlumuzla gurur duyuyoruz. İnşallah olimpiyat şampiyonu olur. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun. Çok heyecanlıydık." diye konuştu.

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