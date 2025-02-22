Dolar
36.46
Euro
38.17
Altın
2,936.26
ETH/USDT
2,724.60
BTC/USDT
96,544.00
BIST 100
9,602.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsveç'in başkenti Stockholm'de Filistin'e destek gösterisi düzenleniyor
logo
Spor

Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye, 21 yaş altı kategorisinde 5 altın, bir gümüş madalya kazandı

Samsun'da düzenlenen Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye, 21 yaş altı kategorisinde 5 altın, bir gümüş madalya kazandı.

İlyas Gün  | 22.02.2025 - Güncelleme : 22.02.2025
Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye, 21 yaş altı kategorisinde 5 altın, bir gümüş madalya kazandı Fotoğraf: İlyas Gün/AA

Samsun

İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonasının dördüncü gününde 25 ülkeden sporcular, 21 yaş altı kategorisinde klasik, makaralı yay ve barebow (yalın yay) branşlarında takım final atışları yaptı.

Klasik yay 21 yaş altı erkeklerde Berkay Akkoyun, Mustafa Özdemir ve Kutay Tek'in oluşturduğu Türk Milli Takımı, altın madalya kazandı. Kadınlarda ise Melissa Ahmed, Elif Gökkır ve Dünya Yenihayat, birinciliği elde etti.

Makaralı yay 21 yaş altı erkeklerde Fabrizio Alosi, Lorenzo Gubbini, Marco Tosco'nun oluşturduğu İtalya Milli Takımı altın madalyaya ulaşırken, Eren Kırca, Batuhan Levent Sağlam'dan oluşan Türk Milli Takımı gümüş madalyaya ulaştı.

Kadınlarda ise milli sporcular Selin Çakır, Hatice Eftal Köse ve Begüm Yuva, altın madalyanın sahibi oldu.

Barebow 21 yaş altı erkeklerde Yunus Dursun, Ufuk Genç ve Efe Kızılkaya; kadınlarda da Ecem Dilara Deniz, Melisa Sağdaş ve Sude Sündüz Tak'tan oluşan Türk Milli Takımı altın madalya kazandı.

Türk milli sporcuları Melissa Ahmed, Elif Gökkır ve Dünya Yenihayat, basın mensuplarına, Avrupa şampiyonu oldukları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Berkay Akkoyun, Mustafa Özdemir ve Kutay Tek ise Samsun'da yapılan şampiyonada ev sahibi avantajını kullanarak şampiyon olmanın gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Yarın sona erecek organizasyon, bireysel final atışları ile sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya, karla mücadele çalışmalarına katıldı
Bursa'da dalgıçlar Marmara Denizi'ndeki yoğun müsilajı görüntüledi
İstanbul'da içme suyu kayıp ve kaçak oranı yüzde 18,63'e düştü
Yeni Tip Çıkarma Gemisi Ç-159 törenle denize indirildi
Devlet korumasındaki çocukların kayıp olduğu iddiasına yalanlama

Benzer haberler

Bursa'da dalgıçlar Marmara Denizi'ndeki yoğun müsilajı görüntüledi

Bursa'da dalgıçlar Marmara Denizi'ndeki yoğun müsilajı görüntüledi

Yeni Tip Çıkarma Gemisi Ç-159 törenle denize indirildi

Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye, 21 yaş altı kategorisinde 5 altın, bir gümüş madalya kazandı

Devlet korumasındaki çocukların kayıp olduğu iddiasına yalanlama

Devlet korumasındaki çocukların kayıp olduğu iddiasına yalanlama
RTÜK Başkanı Şahin'den yayını durdurulan dizilere ilişkin açıklama

RTÜK Başkanı Şahin'den yayını durdurulan dizilere ilişkin açıklama
Rize'de cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı

Rize'de cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet