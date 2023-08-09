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Spor

Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda ilk altın madalya Döndü Yeşilyurt'tan geldi

Şampiyonanın ikinci gününde para judocular, 1'i altın 6 madalya kazandı.

Halil İbrahim Avşar  | 09.08.2023 - Güncelleme : 09.08.2023
Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda ilk altın madalya Döndü Yeşilyurt'tan geldi

Ankara

Hollanda'da düzenlenen Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nın ikinci gününde para judocular, 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti.

Rotterdam'da yapılan organizasyonda Türkiye'ye ilk altın madalyayı Döndü Yeşilyurt kazandırdı.

Para judo branşında kadınlar J1 kategorisinde Döndü Yeşilyurt 57 kiloda altın madalya kazanırken, Merve Uslu 70 kiloda, Nazan Akın Güneş +70 kiloda gümüş madalya aldı.

Erkekler J1 kategorisinde ise Yasin Çimciler 90 kiloda, Onur Taştan +90 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu. Erkekler J2 kategorisinde de İbrahim Bölükbaşı +90 kiloda üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Türkiye böylece müsabakaların ikinci gününde para judo branşında 6 madalya kazandı. Milli para judocular iki gün sonunda 1 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 9 madalyaya ulaştı.

Avrupa Paralimpik Şampiyonası, 20 Ağustos'ta sona erecek.

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