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Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nın 3'üncü gününde milli sporculardan 2 madalya

Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nın üçüncü gününde milli sporculardan Ömer Faruk Dayıoğlu altın, Rahmet Baran Şimşek gümüş madalya aldı.

Halil İbrahim Avşar   | 14.11.2021
Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nın 3'üncü gününde milli sporculardan 2 madalya

Ankara

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen organizasyonda bugün erkeklerde 3, kızlarda ise 2 sıklette müsabakalar yapıldı.

Erkekler 55 kiloda Enes Kaplan, 59 kiloda Ömer Faruk Dayıoğlu, 78 kiloda Rahmet Baran Şimşek, kızlar 44 kiloda Canan Gündüz ve 68 kiloda Büşra Öztürk mücadele etti.

Milli tekvandocu Ömer Faruk Dayıoğlu, erkekler 59 kilo finalinde Belarus'tan Maksim Bandarevich'i ikinci raunt sonunda 31-8 teknik üstünlükle mağlup ederek altın madalya kazandı. 78 kiloda Türkiye'yi temsil eden Rahmet Baran Şimşek ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonanın ilk iki gününde 1 altın ve 4 bronz madalya kazanan Türkiye, madalya sayısını 2 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalyaya yükseltti.

Organizasyonun son günü erkekler 63 kiloda Kadir Şantaş, +78 kiloda Mehmet Efe Özdemir, kızlar 46 kiloda Şeyma Köseoğlu, 49 kiloda Aleyna Şenyurt ve 52 kiloda Öykü Özbey madalya mücadelesi verecek.

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