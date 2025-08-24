Aurora Gaming, Espor Dünya Kupası'nda ikinci oldu
Aurora Gaming, Suudi Arabistan'da düzenlenen Espor Dünya Kupası'nda (EWC) Counter-Strike 2 kategorisinde ikinci oldu.
Ankara
Başkent Riyad'daki organizasyonda Engin Küpeli, İsmailcan Dörtkardeş, Özgür Eker, Ali Haydar Yalçın ve Samet Köklü'den oluşan takım, dün yarı finalde ev sahibi Team Falcons'u 2-0 (13-9,13-11) yendi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Finalde Moğolistan temsilcisi The Mongolz ile karşılaşan Aurora Gaming, 3-0 (14-16, 9-13, 4-13) kaybederek dünya ikincisi oldu.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.