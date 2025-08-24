Dolar
Spor

Aurora Gaming, Espor Dünya Kupası'nda ikinci oldu

Aurora Gaming, Suudi Arabistan'da düzenlenen Espor Dünya Kupası'nda (EWC) Counter-Strike 2 kategorisinde ikinci oldu.

Salih Ulaş Şahan  | 24.08.2025 - Güncelleme : 24.08.2025
Aurora Gaming, Espor Dünya Kupası'nda ikinci oldu

Ankara

Başkent Riyad'daki organizasyonda Engin Küpeli, İsmailcan Dörtkardeş, Özgür Eker, Ali Haydar Yalçın ve Samet Köklü'den oluşan takım, dün yarı finalde ev sahibi Team Falcons'u 2-0 (13-9,13-11) yendi.

Finalde Moğolistan temsilcisi The Mongolz ile karşılaşan Aurora Gaming, 3-0 (14-16, 9-13, 4-13) kaybederek dünya ikincisi oldu.

