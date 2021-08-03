Euro
9.90
Dolar
8.33
BIST 100
1,401.88
Altın
1,810.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı İsmail Yılmaz, 7326 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması İle bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun hakkında basın toplantısı düzenliyor.
logo
Spor, Tokyo 2020

Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar: Türk atletler Tokyo 2020'de başarılı performans sergiledi

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türk atletlerin başarılı performans sergilediğini söyledi.

Emrah Oktay   | 03.08.2021
Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar: Türk atletler Tokyo 2020'de başarılı performans sergiledi

Tokyo

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Tokyo Olimpiyat Stadı'nda bugün yapılan yarışların ardından AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Milli atlet Yasmani Copello Escobar'ın erkekler 400 metre engellide 6.'lığıyla ilgili görüşlerini aktaran Çintimar, milli sporcunun dünya tarihine geçecek sonuçların alındığı bir yarışta başarılı olduğunu dile getirdi.

Yasmani Copello Escobar'ın 4 dünya rekoru koşan sporcunun da yer aldığı bir yarışta rekabete girdiğine dikkati çeken Çintimar, "Üçüncünün bile dünya rekoru kırdığı bir yarış dünya tarihinde oldu mu bilmiyorum. 45.49'luk derece inanılmaz. Yasmani'nin böyle bir seri içinde favori olarak yarışabilmesi hem bizim için hem Türk atletizm için inanılmaz. Yasmani'yi gözlerinden öpüyorum, onu tebrik ediyorum. Yasmani aynı dereceyle Rio'da üçüncü olmuştu. Bu dereceyle şimdi altıncı oldu. İnanılmaz dereceler koşuldu." diye konuştu.

Türk atletlerin Tokyo 2020'de başarılı performans sergilediğini kaydeden Çintimar, şunları söyledi:

"Olimpiyat tarihimizde final, elemeli, seçmeli olarak en fazla koştuğumuz ve en başarılı olduğumuz oyunlar oldu. Şu anki haliyle bile en başarılı olimpiyatımız; Necati, Eda finalde, Eşref beşinci oyunlarda final yarışacak. Genç sporcumuz, yüz akımız Ersu şaşma final yarışacak. Ramil yarı finalde yarışacak. Yasemin Can 10 bin metrede final yarışacak. Bir iki sporcumuz dışındaki atletlerimizin tamamı final yarıştı. Bu Türk atletizmi için inanılmaz bir yol haritası. Bize başından beri destek olan başta Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve tüm spor teşkilatına teşekkür ediyorum. Durmak yok, yola devam."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 180 milyonu geçti
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve can kayıpları artmaya devam ediyor
ABD, 16 ülke ve adayı Kovid-19 nedeniyle 'yüksek riskli ülkeler' listesine ekledi
KKTC'de aşısız kişilerin PCR testleri ücretli olacak
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Yelkende Alican Kaynar Tokyo 2020'yi 8. sırada tamamladı

Yelkende Alican Kaynar Tokyo 2020'yi 8. sırada tamamladı

Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar: Türk atletler Tokyo 2020'de başarılı performans sergiledi

Milli atlet Yasmani Copello Escobar, erkekler 400 metre engellide 6. oldu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Ramil Guliyev yarı finale yükseldi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Ramil Guliyev yarı finale yükseldi
Milli atlet Eda Tuğsuz Tokyo'da finale yükseldi

Milli atlet Eda Tuğsuz Tokyo'da finale yükseldi
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Necati Er finale yükseldi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Necati Er finale yükseldi