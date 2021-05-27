Atıcılık meraklılarına 'poligonlara gelin' çağrısı
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman, "Atıcılık bizim ata sporumuz. Biz insanların silah sevgisinin kötü amaçla kullanımını engellemek istiyoruz." dedi.
Ankara
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atıcılık sporuna dair ön yargıları kırmak ve insanları bu hobiden sportif anlamda zevk alabilir hale getirmek istediklerini söyledi.
Silah merakı olan insanları atıcılık sporuna yönlendirmeyi amaçladıklarını ifade eden Arman, "Biz asker kökenli bir milletiz, insanların silah sevgisinin kötü amaçla kullanımını engellemek istiyoruz. Bunu da ancak insanları atıcılık sporuna yönlendirip bu hobiden zevk almalarını sağlayarak yapabiliriz." diye konuştu.
Atış yapmak isteyenleri poligonlara davet eden Arman şunları kaydetti:
"Silahı bir spor aracı olarak görüyoruz ve insanları bu konuda rehabilite etmeye çalışıyoruz. Bu anlamda kendi poligonlarımıza da özel poligonlara da destek veriyoruz. Bu işi sportif ya da hobi amaçlı yapmak isteyen atıcılık meraklılarına kapılarımız her zaman açık."
"Silah insana, canlıya yöneltilmez, atıcılıkta ana kural emniyettir"
Arman, atış poligonlarını çok sıkı kurallarla düzenlediklerini ve antrenörler nezaretinde tehlikesiz bir hale getirdiklerini söyledi.
Poligonlara gelen sporculara öncelikle silahın nasıl bir şey olduğunu anlattıklarını vurgulayan Arman, "Onun bir spor aleti olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Silahın tehlikeli bir alet olduğunu baştan itibaren çok sert çizgilerle belirtiyoruz. Yarışma ortamımıza baktığınızda silahın namlusunun bir yerden başka bir yere yönelmesi bile o kişinin diskalifiye olması anlamına gelir. Kurallar çok ağırdır. Silah insana, canlıya yöneltilmez, atıcılıkta ana kural emniyettir." diye konuştu.
Arman, ailelerin gönül rahatlığı ile çocuklarını atıcılık sporuna gönderebileceklerini belirtti.
Atıcılık sporunu okullardaki sunumlarla öğrencilere anlattıklarını aktaran Arman, "Bazı aileler çocuklarına ilk başta 'ne yapacaksın', 'çok tehlikeli değil mi' diye telkinde bulunuyor. Sunumlarla anlatıyoruz. Çok hoşlarına gidiyor. Velilere ortamı gösterdiğimizde direk 1-0 öne geçip kazanmış oluyoruz. Onlara bu işin nasıl tehlikesiz ve doğru yapılabileceğini göstermiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.
Atıcılık sporunun başta odaklanma sorunu olmak üzere insanın beden ve ruh sağlığına çok sayıda faydası olduğunu anlatan Arman, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bunun dışında atıcılık sporuyla uğraşan sporcuların akademik başarı performanslarının yüksek olduğu yapılan araştırmalarla kanıtlandı. Okul sporlarında atıcılık dersi 6 senedir var. Ortaokul ve lise çağında öğrenim gören çocukların atış poligonlarına girmelerini sağladık. Okul takımları kuruldu, bazı okullarda da havalı silah poligonları kurduk. Beden eğitimi öğretmenleri antrenörlük kurslarına katıldı onlar eğitmenlik yapmaya başladı. Biraz daha genç kitleyi çoğaltmaya çalışıyoruz. Yaş yelpazemiz çok geniş. 70 yaşındaki bir insan belki 25 yaşındaki bir gencin performansını gösteremeyebilir ancak aldığı zevk aynıdır. Onların kendi aralarında yarışmasını sağlayarak bu sporda devam etmeleri için çabalıyoruz."