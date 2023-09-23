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Spor

Ankara Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulu, basın mensuplarıyla buluştu

Ankara Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulu, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Muhammed Boztepe  | 23.09.2023 - Güncelleme : 23.09.2023
Ankara Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulu, basın mensuplarıyla buluştu Fotoğraf: Muhammed Boztepe/AA

Ankara

Ankara Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Erol Özel ve yönetim kurulu üyeleri Haluk Tümer Yavuz, Ahmet Sait Erelmalı, Serhat Öztürk, Mehmet Özgür Fırtına, Hakan Bezginli, Volkan Akan, Uğur İpkırmaz, Aydoğan Koru, Murat Ercan, Erhan Çelik, Alaetdin Candansayar, Kamil Laleli, Büşra Paşaoğlu ve Orçun Apay, Ankara Atlı Spor Kulübü'nde spor muhabirleriyle kahvaltıda buluştu.

Ankara Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Erol Özel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, spor muhabirleriyle bir araya geldikleri için mutlu olduklarını ifade etti.

Ankara Fenerbahçeliler Derneği'nin 18 yıldır sarı-lacivertli renklere hizmet ettiğini belirten Özel, "Bugüne kadar yaptığımız hizmetlerin daha fazlasını yapmak için buradayız. Bizi seçen üyelerimize bu sözleri verdik. Bugüne kadar yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır." diye konuştu.

Erol Özel, her zaman Fenerbahçe'ye hizmet etmek için hazır beklediklerini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe'mizin bizden beklediği her türlü görevi yerine getirmek için ben ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım hazır vaziyette beklemektedir. Bugünden itibaren Ankara Fenerbahçeliler Derneği sessiz yaptığı bazı aktiviteleri görünür hale getirecektir. Yaptıklarımızı tüm kamuoyuna anlatacağız. Biz, sporu spor için yapanlardan, sporu birbirimizle yarışarak, yarışın sonunda ipi göğüsleyeni tebrik ederek ve hak edenlerin kazandığı ortamlar yaratılmasını sağlayarak çalışmaya devam edeceğiz."

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