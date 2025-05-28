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Spor

Almanya'da "Mevlüde Genç Madalyası"na bu yıl futbolcu İlkay Gündoğan layık görüldü

Almanya'da bu yıl "Mevlüde Genç Madalyası"na, Almanya Milli Futbol Takımı’nın eski kaptanlarından İlkay Gündoğan değer bulundu.

Mesut Zeyrek  | 28.05.2025 - Güncelleme : 28.05.2025
Almanya'da "Mevlüde Genç Madalyası"na bu yıl futbolcu İlkay Gündoğan layık görüldü

DÜSSELDORF

Kuzey Ren Vesyfalya (KRV) eyalet hükümetinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Alman Milli Takımı'nın eski kaptanı ve futbolcu İlkay Gündoğan'ın, toplumsal uyuma yönelik özel hizmetlerinden dolayı bu yıl Mevlüde Genç Madalyası'na layık görüldüğü belirtildi.

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KRV Başbakanı Hendrik Wüst, Gelsenkirchen doğumlu futbolcuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İlkay Gündoğan bir futbol yıldızından daha fazlası. Göçmen kökenli ilk oyuncu olarak, milli takımımızın kaptanı oldu. Sporun çok ötesinde, birçok genç için bir rol model. Futbol sahasındaki olağanüstü başarılarının yanı sıra İlkay Gündoğan uzun yıllardır Almanya'da barışçıl bir arada yaşamaya kendini adamıştır. Nefrete, dışlanmaya ve ırkçılığa karşı sesini yükseltiyor ve bunu yaparken sürekli olarak sınanan bir topluma güçlü bir mesaj gönderiyor." ifadelerini kullandı.

Açıklamada İlkay Gündoğan'ın şu sözlerine yer verildi:

"Kundaklama saldırısı sırasında iki yaşındaydım, hatırlayamayacak kadar küçüktüm. Ancak ailemin ve büyükanne ve büyükbabamın anlattığı sayısız hikayeden dolayı ailemi derinden etkilediğini biliyorum. Ailem, Mevlüde Genç'in durumu nasıl ele aldığından çok etkilendi. Bu nedenle bu ödülü almak benim için büyük bir onur. Manchester City'de profesyonel bir futbolcu ve onlarca yıldır Alman Milli Takımı oyuncusu olarak çok ayrıcalıklı bir hayat sürmeme izin verildiğini biliyorum. Kariyerim boyunca, saha dışında da her zaman bir rol model olmaya ve büyük ihtiyaç duyulan yerlere yardım etmeye ve müdahale etmeye çalıştım. Bunların hepsi ailemin bana aşıladığı ve bugün hala çok minnettar olduğum değerlerdir. Bu ödülü, gelecekte toplumumuzda saygılı ve hoşgörülü etkileşimler için savunuculuk yapmaya devam etmek için daha fazla motivasyon olarak görüyorum."

Mevlüde Genç’in yaşam mücadelesini herkesin büyük bir uzlaşma örneği olarak görmesi gerektiğini belirten Gündoğan, "Dışlanma ve nefretin yeniden arttığı bir dönemde, bu mesajları yaymak her zamankinden daha önemli. Şu anda dünyada yaşanan her şey göz önüne alındığında, daha fazla bir arada durmalı, birbirimize daha fazla ulaşmalı ve her şeyden önce birbirimizi dinlemeliyiz, birbirimizi bölmemeliyiz." değerlendirmesini yaptı.

Ödülün yaz sonunda düzenlenecek törenle Gündoğan'a verileceği belirtildi.

Solingen faciası

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te Genç ailesinin Untere Werner Caddesi'ndeki evleri kundaklanmış, saldırıda Gürsün İnce (28), Gülüstan Öztürk (12), Hatice (19), Hülya (9) ve Saime Genç (5) hayatını kaybetmişti.

Yakalanan failler Markus Gartmann, Felix Köhnen, Christian Reher ve Christian Buchholz, mahkemece verilen hapis cezalarını çekmelerinin ardından tahliye edilmişti. Kimlikleri değiştirilerek gizli tutulan saldırganlar, yaşamlarını Almanya'da sürdürüyor.

Irkçı kundaklama saldırısında 5 evladını yitirmesine rağmen yıllarca Türk ve Alman toplumunun birlik ve beraberliğine yönelik mesajlar veren Mevlüde Genç, 30 Ekim 2022'de hayatını kaybetti.

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