Dolar
23.62
Euro
25.83
Altın
1,957.84
ETH/USDT
1,733.30
BTC/USDT
26,488.00
BIST 100
5,475.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yendi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında karşılaştığı Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yendi.

Muhammed Boztepe  | 18.06.2023 - Güncelleme : 18.06.2023
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yendi

Ankara

Hong Kong'daki ikinci hafta mücadelesine 3-0'lık Hollanda galibiyetiyle başlayan milli takım, ikinci karşılaşmasında Polonya'ya 3-0 mağlup oldu.

Üçüncü maçında Kanada'yı 3-0, dördüncü karşılaşmasında Dominik Cumhuriyeti'ni ise 3-1 yenen milli takımın ligde 6 galibiyet, 2 yenilgisi bulunuyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, ligin üçüncü haftasında 28 Haziran-2 Temmuz'da Tayland'ın başkenti Bangkok'ta mücadele edecek.

Ligde üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finale yükselecek.

2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi finalleri 12-16 Temmuz'da ABD'nin Arlington şehrinde düzenlenecek.

Türkiye, ilk kez 2018'de Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda ilk yıl ikincilik, 2019 ve 2022'de dördüncülük, 2021'de ise üçüncülük elde etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi üçüncü haftasındaki maç programı şu şekilde:

28 Haziran:

Japonya-Türkiye

29 Haziran:

Tayland-Türkiye

30 Haziran

Brezilya-Türkiye

2 Temmuz:

Hırvatistan-Türkiye

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yerlikaya: Terörle mücadelemizde katettiğimiz yol hamdolsun terörü bitirme noktasına getirdi
Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ömrünü ailesine adayan tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum
Düzce'de sağanak su baskınlarına neden oldu
İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile 3 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Benzer haberler

Bakan Yerlikaya: Terörle mücadelemizde katettiğimiz yol hamdolsun terörü bitirme noktasına getirdi

Bakan Yerlikaya: Terörle mücadelemizde katettiğimiz yol hamdolsun terörü bitirme noktasına getirdi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yendi

Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürdü

Adaylar salonlarda, aileleri de okul çevrelerinde AYT heyecanını yaşadı

Adaylar salonlarda, aileleri de okul çevrelerinde AYT heyecanını yaşadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ömrünü ailesine adayan tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ömrünü ailesine adayan tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum
Düzce'de sağanak su baskınlarına neden oldu

Düzce'de sağanak su baskınlarına neden oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet