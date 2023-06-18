A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası'na veda etti
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası D Grubu üçüncü maçında Slovakya'ya 80-66 yenilerek grubunu son sırada tamamladı ve turnuvaya veda etti.
Lübliyana
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2023 FIBA Avrupa Şampiyonası D Grubu son maçında Slovakya'ya 80-66 mağlup olarak turnuvadan elendi.
Mücadeleye iyi başlayan Slovakya, 3 farklı oyuncusundan bulduğu üçlük atışlarla skor üretirken, Türkiye pota altından Sevgi Uzun, Alperi Onar ve McCowan'la sayı bulmaya çalıştı. A milliler, ilk periyodu 15-21 geride kapattı.
İkinci periyotta set oyununa dönen milliler. Alperi Onar ve Gökşen Fitik'in hızlı hücumları, Esra Ural Topuz ve McCowan'ın pota altı sayılarıyla ilk 5 dakikalık bölümde farkı kapattı: 25-25. Bitime 3 dakika kala 3 farkla öne geçen Türkiye, rakibin mola dönüşünde Dudasova, Jakubcova ve Palenikova'yla bulduğu 3 sayılık atışlar ve ribaunt dönüşleri sonrasında devreyi 31-40 geride tamamladı.
Slovakya, ikinci yarıda da dış şutlar ve etkili savunmasıyla çeyreğin bitimine 2 dakika kala farkı 14 sayıya çıkardı: 42-56. Üç sayılık atışlarda isabet yakalayamayan ve ribaunt üstünlüğünü rakibe kaptıran milliler ise Sevgi Uzun ve Derin Erdoğan'la sayılar bulsa da üçüncü çeyreği 45-58 yenik kapattı.
Final çeyreğinin başında Slovakya bulduğu sayılarla farkı 16 sayıya kadar çıkardı. Bu fark sonrasında ay yıldızlılar, Alperi Onan ve Derin Erdoğan'la bulduğu 3 sayılık atışlarla bitime 2 dakika 17 saniye kala kala farkı 9'a indirdi: 61-70. Maçın son dakikasında serbest atışlarla Slovakya farkı tekrar artırırken, maçtan da 80-66'lık galibiyetle ayrılarak play-off'ta Almanya'nın rakibi oldu.
Türkiye turnuvaya veda etti
Sahaya Tilbe Şenyürek ve Olcay Çakır Turgut'un sakatlıklarından dolayı önemli eksiklerle çıkan A Milliler, bu skorla tek galibiyetini Macaristan'a karşı aldığı turnuvaya veda etti. Slovakya ise grup üçüncüsü olarak C grubunun ikincisi Almanya'nın rakibi oldu.
Sırbistan'ı 81-75 mağlup edip liderliğe yükselen Macaristan, doğrudan çeyrek finale katılma hakkı elde etti.
Grubu ikinci sırada tamamlayan Sırbistan da, play-off'ta C grubunun üçüncüsü Büyük Britanya ile eşleşti.
Turnuvada çapraz eşleşmeyle rakip olan grup ikincileri ile üçüncüleri, 19 ve 20 Haziran tarihlerinde, adlarını son 8 takım arasına yazdırmaya için karşı karşıya gelecek.
Sonuçlar, puan durumu ve eşleşmeler
Şampiyonada son maçlarda alınan sonuçlar, puan durumu, doğrudan çeyrek finale çıkanlar, çapraz eşleşmeler ve elenenler şöyle:
A Grubu
Karadağ-Letonya: 61-58
İspanya-Yunanistan: 76-60
Puan durumu:
Takım
O
G
M
A
Y
Av.
Puan
İspanya
3
2
1
217
184
33
5
Karadağ
3
2
1
192
205
-13
5
Yunanistan
3
1
2
202
215
-13
4
Letonya
3
1
2
190
197
-7
4
Grubu 5 puanla ilk sırada bitiren İspanya, doğrudan çeyrek finale kaldı.
İkinci sıradaki Karadağ, B grubunun üçüncüsü İtalya ile eşleşirken, üçüncü Yunanistan ise B grubunun ikincisi Çekya'nın rakibi oldu.
B Grubu
Belçika-İtalya: 72-64
Çekya-İsrail: 61-52
Takım
O
G
M
A
Y
Av.
Puan
Belçika
3
3
0
264
164
100
6
Çekya
3
2
1
163
194
-31
5
İtalya
3
1
2
210
201
9
4
İsrail
3
0
3
179
257
-78
3
Grubu 6 puanla ilk sırada bitiren Belçika, doğrudan çeyrek finale kaldı.
İkinci sıradaki Çekya, A grubunun üçüncüsü Yunanistan ile eşleşirken, üçüncü sıradaki İtalya ise A grubunun ikincisi Karadağ'ın rakibi oldu.
C Grubu
Almanya-Büyük Britanya: 62-61
Slovenya-Fransa: 68-73
Takım
O
G
M
A
Y
Av.
Puan
Fransa
3
3
0
194
175
19
6
Almanya
3
2
1
178
181
-3
5
Büyük Britanya
3
1
2
194
196
-2
4
Slovenya
3
0
3
201
215
-14
3
Grubu 6 puanla ilk sırada bitiren Fransa, doğrudan çeyrek finale kaldı.
İkinci sıradaki Almanya, D grubunun üçüncüsü Slovakya ile eşleşirken, üçüncü sıradaki Büyük Britanya ise D grubunun ikincisi Sırbistan'ın rakibi oldu.
D Grubu
Macaristan-Sırbistan: 81-75
Türkiye-Slovakya: 66-80
Takım
O
G
M
A
Y
Av.
Puan
Macaristan
3
2
1
238
211
27
5
Sırbistan
3
2
1
236
196
40
5
Slovakya
3
1
2
199
245
-46
4
Türkiye
3
1
2
198
219
-21
4
Grubu 5 puanla ilk sırada bitiren Macaristan, doğrudan çeyrek finale kaldı.
İkinci sıradaki Sırbistan, C grubunun üçüncüsü Büyük Britanya ile eşleşirken üçüncü sıradaki Slovakya ise C grubunun ikincisi Almanya'nın rakibi oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.