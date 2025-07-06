Dolar
39.87
Euro
46.96
Altın
3,337.20
ETH/USDT
2,576.10
BTC/USDT
109,200.00
BIST 100
10,275.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bolu’nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor.
logo
Spor

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Orhan Okulu kazandı

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı, finalde Feyzullah Aktürk'ü yenen Orhan Okulu kazandı.

Salih Baran  | 06.07.2025 - Güncelleme : 06.07.2025
664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Orhan Okulu kazandı

Edirne

Sarayiçi Er Meydanı'ndaki organizasyonun baş boyu final müsabakasında, önceki turlarda Seçkin Duman, Cengizhan Şimşek, Erkan Taş ve Enes Doğan'ı yenen Orhan Okulu ile Ertuğrul Dağdeviren, Ali Gürbüz, İsmail Koç ve Ali İhsan Batmaz'ı eleyen Feyzullah Aktürk karşı karşıya geldi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Final mücadelesi öncesinde Pençe-Kilit Harekat bölgesinde 5 askerin şehit olması nedeniyle saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Tribünlerden "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sesleri yükseldi.

Başcazgır Emin Ger'in salavatı sonrası er meydanlarının "geri vitesi olmayan pehlivanı" olarak anılan, pes etmeyen yapısıyla bilinen Antalya Kumlucalı 36 yaşındaki 2015 ve 2018 yılları Kırkpınar Başpehlivanı Orhan Okulu ile "sert kaya" lakaplı, 2022 yılından bu yana baş boyunda güreşen ve minderden edindiği dayanıklılığını çayıra taşıyan Manisalı 26 yaşındaki Feyzullah Aktürk peşreve çıktı. Tribünler, başpehlivanları alkışlarıyla selamladı.

İzmir bölgesi meydan hakemlerinden Kahraman Şişman yönetiminde Orhan Okulu ve Feyzullah Aktürk'ün güreşi, davul ve zurna ezgileri olmadan başladı.

Karşılaşmanın ilk dakikasında Orhan Okulu'nun kaşının açılması nedeniyle mücadele iki kez durdu. Sağlık ekipleri, çayıra gelerek Orhan Okulu'ya müdahalede bulundu. Duraklamanın ardından müsabaka, sert el enselerle devam etti. Zaman zaman yumruklaşmayı andıran el enseler, tribünlerden de tepki aldı.

Orhan Okulu'nun kasnaktan oyun yapma çabalarına karşılık savunma güreşi yapan Feyzullah Aktürk'e müsabakanın 16. dakikasında kule hakemliğince pasif güreştiği gerekçesiyle ihtar verildi.

İhtara rağmen Feyzullah'ın temkinli güreşine karşı atak güreşini devam ettiren Orhan Okulu, müsabakanın 19. dakikasında sürdüğü ve dengesini bozduğu rakibini açık düşürdü.

Karşılaşmayı kazanan Orhan Okulu, 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Pençe-Kilit Harekat bölgesinde metan gazına maruz kalan 5 asker şehit oldu
Mersin'de tıra çarpan hafif ticari araçtaki 1'i çocuk 5 kişi öldü
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Boğaziçi Uluslararası Hukuk Konferansı'nda STK'lerin çatışma sonrası rolü ele alındı

Benzer haberler

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Orhan Okulu kazandı

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Orhan Okulu kazandı

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Feyzullah Aktürk ile Orhan Okulu finale yükseldi

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin açılış töreni gerçekleştirildi

Kırkpınar'ın en yaşlı başpehlivanı Osman Aynur, dualı çayırı bırakmak istemiyor

Kırkpınar'ın en yaşlı başpehlivanı Osman Aynur, dualı çayırı bırakmak istemiyor
Edirne'de Kırkpınar'a gelen güreşseverlerden bazıları çadırda konakladı

Edirne'de Kırkpınar'a gelen güreşseverlerden bazıları çadırda konakladı
Başpehlivanlar yağlı güreş ligini değerlendirdi

Başpehlivanlar yağlı güreş ligini değerlendirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet