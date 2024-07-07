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Spor

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yarı finale çıkan isimler belli oldu

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri yarı finalinde Serhat Gökmen, Yusuf Can Zeybek, Mustafa Taş ve Hüseyin Gümüşalan mücadele edecek.

Salih Baran  | 07.07.2024 - Güncelleme : 07.07.2024
663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yarı finale çıkan isimler belli oldu Fotoğraf: Salih Baran/AA

Edirne

Organizasyonun son günü başpehlivanlık çeyrek final müsabakaları için güreşçiler Sarayiçi Er Meydanı'na çağrıldı. Serhat Gökmen, Mustafa Arslan, Yusuf Can Zeybek, Hüseyin Gümüşalan, Enes Doğan, Ali Gürbüz, Hamza Özkaradeniz ve Mustafa Taş, kuralarını çekerek eşleşti.

Başpehlivanlar, eşleşmelerin belli olmasının ardından kol bağlayıp salavatlanmaları sonrası peşreve çıktı ve güreşe başladı.

En dikkati çeken güreş, "Asların karşılaşması" olarak değerlendirilen Ali Gürbüz ile Hüseyin Gümüşalan arasındaki müsabaka oldu. İki favori başpehlivanın güreşi, birbirlerini tartma şeklinde başladı. Müsabakanın normal süresi ayakta ve pasif geçti. Bu duruma tribünlerden tepki geldi. Normal sürede yenişme olmadı ve puanlama bölümüne geçildi. Bu bölümde de boy ve cüsse olarak eşit olan iki başpehlivan, birbirine oyun kurmakta zorlandı. Bu bölümün de pasif geçtiği güreşte iki pehlivan da iki ihtarla mücadele etti. Karşılaşmanın 52. dakikasında kasnaktan çekerek, çangalla rakibini düşüren Hüseyin Gümüşalan, puan alarak yarı finale yükseldi.

Yine heyecan dolu müsabakalardan biri de Serhat Gökmen ile Hamza Özkaradeniz arasında gerçekleşti. Müsabakanın ikinci dakikasında çaprazla bastıran Hamza Özkaradeniz, tribünleri coşturdu. Güreşi kazandığını iddia eden Hamza Özkaradeniz, kule hakemliğinin kararıyla güreşe devam etti. Bu dakikadan sonra da ikilinin güreşi yine aktif geçti. Müsabakanın 15. dakikasında Serhat Gökmen, paçalarından yakalayıp bastırdığı rakibini yendi.

Rakiplerini yenen Serhat Gökmen, Yusuf Can Zeybek, Mustafa Taş ve Hüseyin Gümüşalan, adlarını yarı finale yazdırdı.

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