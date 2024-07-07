663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Yusuf Can Zeybek kazandı
663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı, final güreşinde rakibi Mustafa Taş’ı yenen Yusuf Can Zeybek oldu.
Edirne
Sarayiçi Er Meydanı'ndaki turlarda Kürşat Korkmaz, Yıldıray Akın, Mustafa Arslan, Hüseyin Gümüşalan'ı yenerek finale çıkan 2023 yılı Kırkpınar başpehlivanı Yusuf Can Zeybek; Turan Balaban, Orhan Okulu, Enes Doğan, Serhat Gökmen'i geçerek finale gelen 2022 yılı Kırkpınar başpehlivanı Mustafa Taş ile final maçında karşı karşıya geldi.
Çayırın genç pehlivanlarından 30 yaşındaki Antalyalı "Yorulmaz Pehlivan" diye bilinen Yusuf Can Zeybek, 2021 yılından bu yana başpehlivan olarak güreşiyor. Fizik ve kondisyonuyla kısa sürede dikkati çeken Yusuf Can Zeybek, güreş otoriterlerinin favori isimleri arasında yer almayı başardı. Rakiplerinin güreşlerini analiz edip ona göre oyun kurmasıyla bilinen Yusuf Can Zeybek, geçen yılın şampiyonu olarak bu yıl seriyi sürdürmek için final güreşine çıktı.
Antalya'da ikamet eden Sinoplu 27 yaşındaki "Çayırın efendisi" olarak tanınan Mustafa Taş da, 2022 yılında çıktığı baş boyundaki performansıyla dikkati üzerine çekmiş, bu boydaki ilk senesinde güreştiği Kırkpınar'da ikincilikle tanışmıştı. Cengizhan Şimşek'in aldığı ceza nedeniyle sıralamanın kayması üzerine 2022 yılında Kırkpınar Başpehlivan unvanını alan Mustafa Taş, geçen yıl çayıra seriyi devam ettirmek için çıkmış, ikinci turda Yusuf Can Zeybek'e yenilmişti. Mustafa Taş ise bu güreşin rövanşı için yağlandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne Valisi Yunus Sezer, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, er meydanına inerek başpehlivanlara başarı diledi, grup daha sonra müsabakayı izlemek için protokol tribününe geçti.
Başcazgır Şükrü Kayabaş'ın salavatı sonrası peşreve çıkan başpehlivanları tribünler coşkuyla selamladı.
Boy ve cüsse olarak denk olan başpehlivanlar müsabakaya hareketli başladı. Yusuf Can, kasnaktan çift dalma yapmak için çokça hamle yaptı, Mustafa ise bu hamleleri bertaraf etmek için yoğun çaba harcadı. Pasif güreştiği gerekçesiyle karşılaşmanın 20. dakikasında Mustafa Taş'a ihtar verildi. Bu karardan sonra biraz hareketlenen güreşte Yusuf Can Zeybek'in tek daldığı atağı tribünleri heyecanlandırdı ancak bu hamleden sonuç çıkmadı. Normal sürede risk almak istemeyen iki pehlivan güreşi "puan alanın kazanacağı" puanlama bölümüne taşımak üzere temposuz güreşti. Galibin çıkmaması üzerine puanlama bölümüne geçildi. Puanlama bölümünde Mustafa Taş'a bir ihtar daha verildi.
Yusuf Can Zeybek karşılaşmanın 52. dakikasında Mustafa Taş'ın kasnak ve paçasından yakaladı, rakibini sürerek dengesini bozan Yusuf Can çangalla müsabakayı kazandı.
Kırkpınar Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek altın kemeri kuşandı
Pehlivanların protokol tribünü önündeki podyumda kürsüye çıkmalarının ardından, ödül ve kupaları takdim edildi.
Başpehlivan Yusuf Can Zeybek'in altın kemerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz taktı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da dereceye giren başpehlivanların madalyalarını ve kupalarını verdi.
Diğer boylarda dereceye girenlerin ödüllerini, Edirne Valisi Yunus Sezer, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Edirne Milletvekilleri Ediz Ün ve Ahmet Baran Yazgan, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyon Başkanı İbrahim Türkiş, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyon Başkan Vekili Şahin Hopur, Kırkpınar Güreş Ağası Seyfettin Selim takdim etti.
Ardından başpehlivanlarla toplu anı fotoğrafı çektirildi.
663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 2023'ün başpehlivanı Yusuf Can Zeybek'in, cuma günü resmi açılış töreninde göndere çektiği Türk bayrağını, İstiklal Marşı eşliğinde yine gönderden indirmesiyle sona erdi.
Zeybek taraftarları zaferi kutladı
Yusuf Can Zeybek'in sevenleri zaferi davul zurna eşliğinde kutladı.
Sarayiçi Er Meydanı'nda başpehlivanlık müsabakasında Mustafa Taş'ı yenmesinin ardından Zeybek'i yakınları omuzlara aldı.
Er meydanını omuzlarda dolaşan başpehlivanla sevenleri fotoğraf çektirdi.
Sonuçlar
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde boylarına göre dereceye giren güreşçiler şöyle:
Minik -1
1. Ahmet Tığlı (Balıkesir)
2. İbrahim Armutlu (Antalya)
3. Doğukan Karakuş (İstanbul)
3. İlker Şahin (Bursa)
Minik- 2
1. Süleyman Tufan (Antalya)
2. Egehan Katrancı (Muğla)
3. Ahmet Kaan Başkurt (Balıkesir)
3. Mustafa Şeref Özgül (Çanakkale)
Teşvik -1
1. Poyraz Bilgin (Tokat)
2. Muhammed Ragıp Acı (Çorum)
3. Kadir Buğra Dikik (Muğla)
3. Rüstem Öztürk (Bursa)
Teşvik -2
1. Volkan Bilgin (Tokat)
2. Fırat Bozca (Balıkesir)
3. Muhammet Özer (Yalova)
3. Mustafa Yanmaz (Yalova)
Tozkoparan
1. Oğuzhan Süleyman Sunar (Antalya)
2. Cengiz Han Dikme (Balıkesir)
3. Ferhat Duman( Sakarya)
3. Can Ergen (İstanbul)
Ayak
1. Ebul Faruk Çakır (Antalya)
2. Selahattin Can (Balıkesir)
3. Mücteba Bera Koç (Tokat)
3. Ramazan Torun (Antalya)
Deste Küçük
1 Osman Gökçen (Antalya)
2. Mahmut Aksungur (Denizli)
3. Uğurcan Humar (Bursa
3. Arda Özmutlu (İstanbul)
Deste Orta Boy
1. Özer Özgür Aslan (Ankara)
2. Abdullah Başar (Balıkesir)
3. Can Osman Sarı (Amasya)
3. Mustafa Naz (Antalya)
Deste Büyük Boy
1. Beytullah Uludağ (Ankara)
2. Bayram Berk Karacan (Antalya)
3. Mustafa Can Erdem (Antalya)
3. Onur Keskin (Bursa)
Küçük Orta Küçük Boy
1. Yusuf İslam Taş (İstanbul)
2. Eren Kalkan (Ankara)
3. Serhat Tekin (Çanakkale)
3. Alper Önal (Antalya)
Küçük Orta Büyük Boy
1. Kutluhan Avşar (Balıkesir)
2. Sinan Yıldız (Kocaeli)
3. Abdulvasi Balta (Kocaeli)
3. Murat Gonca (İstanbul)
Büyük Orta
1. Celal Bayar Çilenker (Antalya)
2. Batuhan Güzel (Antalya)
3. Bekircan Özturgut (Bursa)
3. İlker Durmuş (Antalya)
Başaltı
1. Erkan Taş (İstanbul)
2. Kemal Şahin (Samsun)
3. Onur Susuz (Antalya)
3. Uğur Şimşek (Antalya)
Baş
1. Yusuf Can Zeybek (Antalya)
2. Mustafa Taş (İstanbul)
3. Hüseyin Gümüşalan (Kocaeli)
3. Serhat Gökmen (Kocaeli)
En iyi peşrev
1. Atakan Makas (Edirne)
2. Muzaffer Caner Koşum (Edirne)
3. Yiğit Kartal (Edirne)
Bakan Bak, Kırkpınar Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek’i tebrik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde Mustafa Taş’ı yenerek üst üste 2. kez başpehlivan olan Yusuf Can Zeybek'i yayımladığı mesajla kutladı.
Bak, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Tarihi Sarayiçi Er Meydanı'nda bu yıl 663'üncüsü düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde rakibi Mustafa Taş’ı yenerek bu yıl da altın kemeri kazanan Yusuf Can Zeybek’i kutluyorum. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde er meydanına çıkarak mücadele eden tüm pehlivanlarımıza da tarihi mirasımızın yaşatılmasına sundukları katkılarından dolayı teşekkür ediyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.