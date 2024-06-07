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Spor

6. Etnospor Kültür Festivali'nde cirit müsabakaları büyük ilgi gördü

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen 6. Etnospor Kültür Festivali'ne katılan vatandaşlar, cirit müsabakalarına büyük ilgi gösterdi.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 07.06.2024 - Güncelleme : 07.06.2024
6. Etnospor Kültür Festivali'nde cirit müsabakaları büyük ilgi gördü Fotoğraf: Adem Kutucu/AA

İstanbul

Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen festivalin ikinci gününde yapılan cirit müsabakaları, ziyaretçiler tarafından heyecanla takip edildi.

Atlı sporlar için kurulan alanda gerçekleştirilen müsabakalarda Uşak 1 Eylül Atlı Cirit Kulübü ve Erzurum Şengel Atlı Spor Kulübü karşı karşıya geldi.

Seyirciler her sayı sonrası yarışmacıları alkışlarıyla tebrik ederken, zaman zaman atların yere düşmesiyle heyecanlı anlar yaşandı.

Müsabakalarda fırsat bulmasına rağmen sayı almaktan vazgeçerek rakibini bağışlayan sporcuların centilmenliği seyircilerden büyük alkış aldı.

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