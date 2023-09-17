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Spor

3 Bant Gençler Dünya Bilardo Şampiyonası'nda Burak Haşhaş üçüncü oldu

3 Bant Bilardo Dünya Gençler Bilardo Şampiyonası'nda Burak Haşhaş, bronz madalya kazandı.

Fatih Gazioğlu  | 17.09.2023 - Güncelleme : 17.09.2023
3 Bant Gençler Dünya Bilardo Şampiyonası'nda Burak Haşhaş üçüncü oldu

Ankara

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gölbaşı Bilardo Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonda, milli bilardocu Burak, bugün oynanan yarı final maçında Alman Amir İbraimov ile karşılaştı. Rakibine 35-23 yenilen Burak Haşhaş, şampiyonayı bronz madalya ile tamamladı.

Milli sporcu dün oynanan maçta Arjantinli rakibi Valentino Oliveta'yı 35-21 yenerek yarı finale yükselmişti.

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