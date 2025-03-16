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Spor

2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda bir dünya rekoru daha kırıldı

Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda bir dünya rekoru daha kırıldı.

Savaş Güler  | 16.03.2025 - Güncelleme : 16.03.2025
2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda bir dünya rekoru daha kırıldı

Konya

Konya Olimpik Veledromu'nda düzenlenen organizasyonda, erkekler sprint eleme yarışında, Büyük Britanyalı Matthew Richardson, 9.041 saniye ve 79 kilometre/saat ortalama hız yakalayarak dünya rekoru kırdı.

Organizasyonda dün, Çinli kadın bisikletçi Yuan Liying 9.976 saniye ve 72.173 kilometre/saat ortalama hız yakalayarak dünya rekoru kırmıştı.

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