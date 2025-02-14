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Spor

2025 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali, İstanbul'da oynanacak

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), 2025 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nin İstanbul'da oynanacağını duyurdu.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 14.02.2025 - Güncelleme : 14.02.2025
2025 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali, İstanbul'da oynanacak

İstanbul

TVF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli voleybol organizasyonu olan CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 2025 Dörtlü Final heyecanı İstanbul'da yaşanacak. Voleybol severler, 3-4 Mayıs 2025 tarihlerinde düzenlenecek bu muhteşem organizasyonda Avrupa'nın en iyi dört takımının şampiyonluk mücadelesine tanıklık edecek." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, organizasyon ile ilgili düşüncelerini aktaran TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, finale ev sahipliği yapacakları için mutluluk duyduklarını belirterek, "Bu büyük organizasyonun ülkemize alınmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm takımlara ve sporculara şimdiden başarılar diliyorum. Avrupa Voleybol Konfederasyonuna (CEV) ve Başkan Roko Sikiric'e de bu önemli organizasyonu Türkiye'ye emanet ettikleri için şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

CEV Başkanı Sikiric ise İstanbul'un eşiz bir tarihi mirasa sahip önemli bir voleybol merkezi olduğunu vurgulayarak "Bu nedenle 2018'den sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ni düzenlemek için ideal bir yer. Türk voleybolseverler inanılmaz derecede bilgili ve tutkulu ancak çok sayıda uluslararası taraftarı da ağırlamayı dört gözle bekliyoruz. Yerel ortaklarımıza ve özellikle de Türkiye Voleybol Federasyonuna muhteşem bir etkinliğin gerçekleştirilmesinde bizimle birlikte çalışmaya hazır oldukları için teşekkür etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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