2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Nesim Turan'dan bronz madalya

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Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisinde Nesim Turan bronz madalya kazandı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) Nesim Turan, yarı finalde Güney Koreli Kim Young-gun'a yenilerek bronz madalya elde etti.

Mutlu Demirtaştan   | 28.08.2021
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisinde Nesim Turan bronz madalya kazandı

İstanbul

Tokyo'da Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen masa tenisi müsabakalarında dünya şampiyonluğu bulunan Nesim Turan, yarı finalde iki paralimpik altın madalyasına sahip Kim ile karşılaştı.

Milli sporcu, rakibine 9-11, 11-9, 11-7 ve 11-2'lik setlerle 3-1 mağlup oldu ve bronz madalya aldı.

Nesim, müsabakanın ardından TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Gerçekten üzgünüm. Avrupa şampiyonası ve dünya şampiyonasında final oynama hayalini gerçekleştirmiştik. Buraya da onun için gelmiştik ama nasibimizde yokmuş. İnşallah Paris'te olur." ifadelerini kullandı.

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