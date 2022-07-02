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Spor

19. Akdeniz Oyunları'nda atletizm ve yüzmede altın madalya

Mutlu Demirtaştan   | 02.07.2022
19. Akdeniz Oyunları'nda atletizm ve yüzmede altın madalya

İstanbul

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli atlet Ekaterina Guliyev, kadınlar 800 metrede altın madalya kazandı.

Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda kadınlar 800 metre finali yapıldı.

Milli atlet Ekaterina Guliyev, 2.01.08'lik derecesiyle birinci olarak altın madalyaya ulaştı.

Yarışta bir diğer milli atlet Tuğba Toptaş ise 2.05.33'lük zamanıyla 8. oldu.

Milli atlet Yasemin Can altın madalyanın sahibi oldu

Oyunlarda kadınlar 5 bin metre finali yapıldı.

Milli atlet Yasemin Can, 15 dakika 23.47 saniyelik süresiyle rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu.

Yarışta bir diğer milli atlet Emine Hatun Mechaal ise 16.18.07'lik zamanıyla 8. sırayı aldı.

Milli atlet Ersu Şaşma da erkekler sırıkla atlamada altın madalyanın sahibi oldu.

Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda erkekler sırıkla atlama finalinde Şaşma, 5,75 metrelik atlayışıyla birinci olarak altın madalyaya uzandı.

Yarışlarda, kadınlar 800 metre serbestte Merve Tuncel 8.26.80'lik derecesiyle altın, bir diğer milli yüzücü Deniz Ertan ise 8.29.03'lük derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

Merve, 800 metre serbest stilde oyunlar tarihinde şampiyonluğa ulaşan ilk kadın yüzücü unvanını elde etti.


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