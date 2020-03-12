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Türkiye, Sığınmacılar Avrupa yolunda

Kadın ve çocuk sığınmacılar Yunan sınır kapısının açılması için eylem yaptı

Edirne'de sınırda bekleyen sığınmacı kadın ve çocuklar, Yunanistan'ın sınır kapısını açması için eylem yaptı.

Cihan Demirci   | 12.03.2020
Kadın ve çocuk sığınmacılar Yunan sınır kapısının açılması için eylem yaptı

Edirne

Edirne'de sınırda bekleyen sığınmacı kadın ve çocuklar, Yunanistan'ın sınır kapısını açması için eylem yaptı.

Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölge ve yakınındaki ağaçlık alanda bekleyen kadın ve çocuklar taşıdıkları "kapı açılsın" yazılı kartonlarla Kastanies Sınır Kapısı'na yürüdü.

Burada Yunanistan güvenlik güçlerinin jiletli tellerden oluşturduğu barikatın önüne gelen kadın ve çocuklar "Yunanistan kapıyı aç", "bize yardım edin" sloganları attı.

İran uyruklu Sevda Naruzi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın sınırı geçmek isteyenlere gaz bombası attığını belirterek, "Burada ölen ve çok sayıda yaralanan oldu. Ağabeyim, arkadaşlarım yaralandı. Avrupa Birliği sesimizi duysun. İngiltere'ye gitmek istiyorum." dedi.

Afganistan uyruklu Necla Ameni de daha iyi şartlarda yaşamak için Avrupa'ya gitmek istediğini söyledi.

Yunanistan'ın kendilerine izin vermediğini anlatan Ameni, "Fransa'da eğitimimi tamamlamak istiyorum. Bu bizim hakkımız, Yunanistan bize böyle davranamaz." diye konuştu. 

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