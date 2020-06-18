Euro
7.71
Dolar
6.86
BIST 100
112,538.20
Altın
1,725.54
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul’da sağanak yağış etkili oluyor
logo
Türkiye, Sığınmacılar Avrupa yolunda

Çanakkale'de lastik bottaki 29 sığınmacı kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yardım talebinde bulunan lastik bottaki 29 sığınmacı, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Mehmet Yavaş   | 18.06.2020
Çanakkale'de lastik bottaki 29 sığınmacı kurtarıldı

Çanakkale

Ayvacık sahillerinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan lastik bot içerisindeki 29 sığınmacı, Türk kara sularında sahil güvenlik ekiplerinden yardım istedi. 

Ekipler, lastik botta bulunan yabancı uyrukluları kurtararak sahil güvenlik botuna aldı.

Çeşitli milletlere mensup aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 29 kişi, daha sonra Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran Sağlık Bakan Yardımcısı Herirçi: Kovid-19 salgını bir yıl sürebilir
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı yeniden 100'ün altına düştü
Kovid-19'a karşı 3 yeni aşı adayının daha klinik denemelerine başlanacak
Kovid-19'un seyrini kan grubu ile ilişkilendiren yeni bir araştırma açıklandı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 8 milyon 417 bini geçti

Benzer haberler

Çanakkale'de lastik bottaki 29 sığınmacı kurtarıldı

Çanakkale'de lastik bottaki 29 sığınmacı kurtarıldı

Çanakkale merkezli 16 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon

Çanakkale açıklarında 125 sığınmacı kurtarıldı

Çanakkale açıklarında Türk kara sularına geri itilen 93 sığınmacı kurtarıldı

Çanakkale açıklarında Türk kara sularına geri itilen 93 sığınmacı kurtarıldı
Türk Kızılay Ağadere Müzesi açıldı

Türk Kızılay Ağadere Müzesi açıldı
Bodrum'da Türk kara sularına geri itilen 34 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bodrum'da Türk kara sularına geri itilen 34 düzensiz göçmen kurtarıldı