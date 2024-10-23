Titra Teknoloji, son ürün ve sistemlerini SAHA EXPO'da tanıttı
Pasifik Teknolojinin savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren şirketi Titra Teknoloji, son ürün ve sistemlerini SAHA EXPO'da ziyaretçilerle buluşturdu.
İstanbul
Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul tarafından, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının destekleriyle, Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı devam ediyor.
Pasifik Teknoloji Genel Müdürü ve Titra Teknoloji Kurucu Ortağı Muhammed Selman Dönmez, burada şirketin yeni ürünlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Türkiye'nin ilk insansız helikopteri Alpin'in kara kuvvetlerine teslim edildiğini anımsatan Dönmez, bu ürün üzerinde iyileştirmeler yapıldığını ve yeni siparişlerin arifesinde olduklarını söyledi.
Dönmez, fuarda tanıttıkları DELİ 2, DELİ Mini, Merküt ve Dumrul'un özelliklerine ilişkin bilgi verirken, bu ürünlerin Türk mühendisliğinin gücünü ve yaratıcılığını ortaya koyarak, savunma sanayisine yeni bir soluk getireceğini aktardı.
Askeri birliklerin mobil veya sabit bir konumdan görüş hattı ötesi hedeflere karşı kullanabilmesi için tasarlanan DELİ 2'nin hedef tespiti ve imhası ile hedeflerin fotoğraf, video ve konum bilgilerini elde etme gibi kritik görevleri yerine getirdiğine işaret eden Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:
"DELİ 2'nin en büyük artısı, kullanıcının elindeki harp başlıklarını entegre edebiliyor olması. Farklı harp başlıklarına uyum sağlayacak şekilde tasarlanan yüksek güvenlikli elektromekanik tapa sistemi, DELi 2'nin güvenli şekilde geri çağrılmasını mümkün kılıyor. Elektrik motorlu sessiz bir helikopter olan DUMRUL ise 17-18 kilogram kalkış ağırlığına sahip ve 30 dakikaya kadar havada kalabiliyor. Yakın menzil takibi yapabilen DUMRUL, altına yerleştirilen silah sistemleri ve entegre görüntüleme kabiliyetleri sayesinde düşmanı etkisiz hale getirebiliyor."
Dönmez, DELİ Mini'nin GNSS'siz ortamlarda görev gerçekleştirme yeteneğiyle öne çıktığını, gelişmiş otonom ve yarı-otonom görev kabiliyetiyle sahada büyük avantajlar sunacağını belirterek, çok yönlü bir insansız hava aracı olarak nitelendirilen DELİ Mini'nin, 30 dakikalık uçuş süresi, 35 kilometre menzil ve 20 kilometrelik kontrol mesafesiyle geniş operasyonel alanlarda kullanılabileceğini anlattı.
"MERKÜT düşük ışık koşullarında görüntüleme yeteneğine de sahip"
MERKÜT'ün ise First Person View (FPV) olarak tasarlandığını ve tamamen yerli ve milli bir sistem olduğunu bildiren Dönmez, "Pilotun hedefi görerek manuel olarak kullandığı sistem, elektronik harp ortamında etkin şekilde görev yapabilme yeteneğine sahip. MERKÜT, düşmanı takip ederek kara hedeflerini etkisiz hale getirebiliyor. İHA operatörünün güvenli bir bölgeden, kendini riske atmadan görev yapabilmesine olanak sağlarken düşük ışık koşullarında görüntüleme yeteneğine de sahip." diye konuştu.
Dönmez, Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarına birebir cevap verecek şekilde tasarladıkları yenilikçi çözümlerle savunma sanayisinin büyümesine katkı sunmayı amaçladıklarını da kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.