Güney Amerika'da Türk savunma sanayisi rüzgarı
Türk savunma sanayisinin önde gelen hafif ateşli silah üreticisi CANiK, rakiplerini geride bırakarak Brezilya ordusu için ağır makineli tüfek tedariki için seçildi.
Ankara
Alınan bilgiye göre, Amerika kıtasındaki etkinliğini artırmak için son yıllarda önemli yatırım ve işbirliklerine imza atan CANiK, bu çabaların bir sonucu olarak önemli bir ihracat başarısına ulaştı.
Güney Amerika'nın en büyük silahlı kuvvetlerinden biri olan Brezilya ordusunun ağır makineli tüfek ihtiyacı için yürütülen ihale sürecinde uluslararası rakipleri geride bırakan CANİK, yaklaşık 3,1 milyon dolarlık sözleşme karşılığında 200 adet M2HB Quick Change Barrel (QCB) tedarik edecek.
Makineli tüfekler Brezilya ordusunun envanterinde yer alan zırhlı araçların modern silah sistemleriyle donatılmasında kullanılacak.
CANiK tarafından sunulan M2 QCB modeli, modüler yapısı, hızlı namlu değiştirme özelliği, yüksek dayanıklılığı ve kullanıcı dostu tasarımı sayesinde rakiplerinden ayrıştı. CANiK’in Brezilya ordusuna sağlayacağı makineli tüfekler hem uzaktan kumandalı hem de manuel olarak çalıştırılan silah sistemlerinde kullanılabilecek.
Şirket, sürdürdüğü faaliyetlerle Brezilya silah pazarında kendine sağlam bir yer edindi ve yeni fırsatlar için kapı araladı.
CANiK, yürüttüğü faaliyetlerle ürünleri, güvenilirliği, hassasiyeti ve yenilikçi tasarımları ile Brezilya'daki yetkililer ve güvenlik güçlerinin ilgisini çekti.
Brezilya'da tanınırlığı giderek artan CANiK, ürünlerinin hem perakende hem de toptan satışı için ülkedeki resmi temsilciliğinin kurulması amacıyla Brezilya Silah Şirketi (CBA) ile ortaklık kurdu.
CANiK, sadece askeri kuvvetler ve kolluk kuvvetleri arasında değil, aynı zamanda daha iyi bir fiyat noktasında yüksek kaliteli silahlar ve aksesuarlar arayan siviller arasında da ideal seçim haline geldi.
Şirket, dünyanın kendini muharebe alanında en çok kanıtlamış olan 12.7x99 mm (.50 kalibre) makineli tüfeğini, ileri teknolojisi ile yeniden tasarlayıp, Türkiye ve tüm dost müttefik ülkelerin hizmetine sundu. Geleceğin savaş alanlarının gereksinimlerine adapte edilen CANiK M2 QCB (Hızlı Değiştirilebilir Namlu), birçok ülke tarafından kullanılıyor.
CANiK, M2 QCB'ye yönelik olarak farklı coğrafyalardaki birçok kullanıcıyla sözleşmeler imzaladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.