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Teknoloji, Savunma sanayisi

GÖKTÜRK-2 uydusu görevini 10 yıldır başarıyla sürdürüyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterinde görev yapan GÖKTÜRK-2 uydusunun, 10 yıldır tam kapasite ile görevini kesintisiz gerçekleştirdiğini bildirdi.

Merve Yıldızalp   | 18.12.2022
GÖKTÜRK-2 uydusu görevini 10 yıldır başarıyla sürdürüyor

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, milli imkanlarla geliştirilen GÖKTÜRK-2 uydusunun, 18 Aralık 2012'de Çin'in Jiyuguan üssünden başarıyla fırlatıldığı hatırlatıldı.

GÖKTÜRK-2'nin, 10 yıl boyunca dünyanın etrafında yaklaşık 52 bin 800 yörünge kat ettiği, haberleşme konisi içerisinde herhangi bir aksama olmadan uyduya erişim sağlandığı, yaklaşık 34 milyon kilometrelik bir alan kapsanacak şekilde 85 bin kare görüntüye tekabül eden görüntüleme yaptığı bildirildi.

Hava Kuvvetlerinin Keşif Uydu Tabur Komutanlığı tarafından komuta ve kontrolü gerçekleştirilen uydunun uzayda bulunduğu süre boyunca kalıcı ve önemli bir arıza ile karşılaşılmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gerçekleşen 103 yakın geçiş durumu için 590 çarpışma ikaz mesajı alındı. Analiz ve değerlendirmeler sonrası bu ikazlardan 8'i için çarpışmadan kaçınma manevrası başarıyla gerçekleştirildi.

GÖKTÜRK-2 uydusunun yörüngedeki görev ömrü 5 yıl olarak planlandı. Ancak yüksek radyasyon dayanımı, kesintisiz ve efektif ısıl kontrolü, üç eksende hassas yönelim kontrolü, uzay ortamı etkilerine yüksek dayanıma sahip pil ve güneş panellerinin kullanımı gibi önlemler ile 10 yıldır tam kapasite ile görevini kesintisiz yapması sağlandı.

GÖKTÜRK-2 uydu görüntüleri ile halihazırda TSK'nın ihtiyaçları, sivil kurum ve kuruluşların ise afet ve acil durum uydu görüntü talepleri ile üniversitelerin akademik çalışmalar kapsamındaki talepleri ücretsiz olarak karşılanıyor."

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