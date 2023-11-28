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Manchester United, yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligindeki Galatasaray maçı için Türkiye’ye geldi. İstanbul Havalimanı’ndan yayındayız. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Ankara’da, "8. Sporun Devleri Ödül Töreni"nde konuşuyor.
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Teknoloji, Savunma sanayisi

Bayraktar TB3 SİHA, 9'uncu test uçuşunda orta irtifa testini başarıyla tamamladı

28.11.2023 - Güncelleme : 28.11.2023
Bayraktar TB3 SİHA, 9'uncu test uçuşunda orta irtifa testini başarıyla tamamladı

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA, 9'uncu test uçuşunda orta irtifa testini başarıyla tamamladı.

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