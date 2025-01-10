Bayraktar KALKAN DİHA PT-5 uzun menzil haberleşme testini başarıyla tamamlandı
Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar KALKAN DİHA PT-5, 54. test uçuşu kapsamında uzun menzil haberleşme testini başarıyla tamamlandı.
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#BayraktarKALKAN DİHA PT-5 | VTOL PT-5 🛫✈️🛬— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) January 10, 2025
✅ 54. Test Uçuşu | 54th Test Flight
✅ Uzun Menzil Haberleşme Testi | Long Range Communication Test
✈️ Haberleşme Menzili | Communication Range: 100+ km#MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 pic.twitter.com/kiNTJGgeQO