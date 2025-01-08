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Teknoloji, Savunma sanayisi

ASELSAN'ın milli teknolojisi ANTIDOT 2-U/S Elektronik Destek Podu, Baykar'ın TB2 platformunda başarıyla test edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ASELSAN'ın yerli ve milli teknolojisi ANTIDOT 2-U/S Elektronik Destek Podu'nun, Baykar'ın TB2 platformunda başarıyla test edildiğini bildirdi.

Tolga Yanık  | 08.01.2025 - Güncelleme : 08.01.2025
ASELSAN'ın milli teknolojisi ANTIDOT 2-U/S Elektronik Destek Podu, Baykar'ın TB2 platformunda başarıyla test edildi

İstanbul

Görgün, Bayraktar TB2'nin, ASELSAN'ın ANTIDOT 2-U/S Elektronik Destek Podu ile gerçekleştirdiği uçuş testine ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin her alanda bağımsızlığını perçinlemeye devam ettiğini belirterek, "ASELSAN'ın yerli ve milli teknolojisi ANTIDOT 2-U/S Elektronik Destek Podu, Baykar'ın TB2 platformunda başarıyla test edildi." ifadesini kullandı.

Tehdit radarlarını anlık tespit eden, yönlerini ve konumunu hassas şekilde bularak sahada ezber bozan bu sistemin, göklerde milli teknolojinin ulaştığı oyun değiştirici seviyenin de göstergesi olduğunu aktaran Görgün, şunları kaydetti:

"Bu büyük başarı, milletimizin azmi ve mühendislerimizin emeğiyle gerçekleşti. Projede görev alan şirketlerimizi, alt yüklenicilerimizi ve başkanlığımız personelini yürekten kutluyorum. Durmadan çalışmaya, Türkiye'yi daha güçlü yarınlara taşımaya devam."

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