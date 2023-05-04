Dolar
19.49
Euro
21.45
Altın
2,053.58
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,471.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş’ta depremde hasar gören tarihi yapılardaki incelemeleri sonrası açıklamalarda bulunuyor.
logo
Sağlık

Yeni bulunan Alzheimer ilacı hastalığın ilerlemesini üçte bir yavaşlatıyor

Yeni bulunan bir ilacın Alzheimer tedavisinde kısmi başarı sağladığı ve hastalığın ilerlemesini yavaşlattığı bildirildi.

Yavuz Aydın  | 04.05.2023 - Güncelleme : 04.05.2023
Yeni bulunan Alzheimer ilacı hastalığın ilerlemesini üçte bir yavaşlatıyor

Ankara

BBC'nin haberine göre, ABD'nin Eli Lilly firmasının bulduğu "donameab" adlı ilaç, Alzheimer'in ilerlemesini üçte bir yavaşlatıyor.

"Donameab", hastalığı yavaşlattığı kanıtlanan "lecanemab" ile aynı prensiple çalışıyor ve her iki ilaç da vücudun virüslere karşı korumasını sağlayan antikorlardan oluşuyor. Bu ilaçlar beyinden beta amiloid adı verilen ve Alzheimer'e yol açan bir proteini temizlemek için tasarlandı.

Amiloid, beyin hücreleri arasında birikerek Alzheimer'in belirtisi olan iletkenliği engelleyen plakları oluşturuyor.

Birleşik Krallık Ulusal Nöroloji ve Nöroşirürji Hastanesi Bilişsel Hastalıklar Kliniği direktörü Dr. Cath Mummery, "Alzheimer hastalığının tedavisini bulmak için onlarca yıldır devam eden savaş değişiyor. Artık Alzheimer hastalığı olan birini palyatif ve destekleyici bakım yerine uzun vadeli hastalık yönetimi ile tedavi etmeyi ve bu tedaviyi sürdürmeyi gerçekçi bir şekilde umabileceğimiz hastalık modifikasyonu dönemine giriyoruz." dedi.

İlacı kullanan kişilerin bir bölümü araç kullanma ve hobiler gibi günlük yaşam aktivitelerine geri döndü

Eli Lilly'nin bulduğu ilaç denemelerinin tüm detayları henüz yayınlanmadı ancak önemli bulgular elde edildi.

İlaç denemelerine Alzheimer başlangıç düzeyinde 1734 hasta katıldı, deneklere beyindeki ayırt edici plaklar kaybolana kadar aylık dozlar halinde "Donameab" verildi.

Hastaların genelinde hastalığın ilerlemesi yüzde 29 azalırken, doktorların tedaviye cevap verebileceğini düşündüğü deneklerde ise ilerleme yüzde 35 azaldı.

İlacın verildiği kişiler güncel olayları tartışabilme, araba kullanabilme veya hobilerini sürdürebilme gibi günlük yaşam aktivitelerine geri döndü.

Öte yandan deneklerin üçte birinde ilacın yan etkisi olarak beyinde ödem görüldüğü kaydedildi.

Bu ödem hastaların büyük bir bölümünde sadece beyin taramalarında tespit edilebilecek kadar düşükken hastaların yüzde 1,6'sında ödemin tehlikeli seviyelere ulaştığı, iki hastanın bu nedenle öldüğü, bir hastanın ise ödem nedeniyle ölmüş olabileceği vurgulandı.

Eli Lilly Grubu, Nörobilim Alanı Araştırma ve Geliştirme Başkan Yardımcısı Dr. Mark Mintun, "Donanemab"ın sağlayabileceği potansiyel klinik faydalar bizi cesaretlendiriyor, ancak ölümcül hastalıklara yönelik birçok etkili tedavi gibi ciddi ve yaşamı tehdit edebilecek riskler de var." ifadelerini kullandı.

Firma ilacın hastanelerde kullanılmasına yönelik izinlerin alınması amacıyla önümüzdeki aylarda işlemlere başlanacağını bildirdi.

Bristol Üniversitesi'nden Dr Liz Coulthard, ilacın "önemli yan etkilerine" sahip olması ve uzun vadeli testlere gereksinim duymasına rağmen Alzheimer​​​​​​​ hastalarının daha uzun süre iyi yaşamasına yardımcı olabileceğini" kaydetti.

Bununla birlikte, bu türdeki ilaçların sadece hastalığın en erken evrelerinde, beyin çok fazla hasar görmeden işe yarayabileceğine işaret ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan: Su Verimliliği Strateji Belgesi, su kaynaklarımızın korunmasında pusulamız olacak
TBMM Başkanı Şentop, KEİPA Parlamento Başkanları Zirvesi’nde Ukrayna heyetinin eylemine müdahale etti
İstinaf, "Pınar Gültekin cinayeti" davasında gerekçeli kararı açıkladı
Kahramanmaraşlı depremzedeler için hasarlı okulların bahçesine seçim konteyneri yerleştiriliyor
Bakan Yanık: Türkiye, engelli vatandaşlarımızın sorunları konusunda da adeta bir devrim gerçekleştirmiştir

Benzer haberler

Yeni bulunan Alzheimer ilacı hastalığın ilerlemesini üçte bir yavaşlatıyor

Yeni bulunan Alzheimer ilacı hastalığın ilerlemesini üçte bir yavaşlatıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet