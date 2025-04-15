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Sağlık

Yanlış yöntemle açılan şişe kapakları, gözde yaralanma ve görme kayıplarına neden oluyor

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gürsoy Alagöz, gazlı içecek şişelerinin kırılması ve yanlış yöntemle açılan asitli içeceklerin metal kapaklarının ciddi göz yaralanmalarına yol açtığını söyledi.

Mine Yıldırım  | 15.04.2025 - Güncelleme : 15.04.2025
Yanlış yöntemle açılan şişe kapakları, gözde yaralanma ve görme kayıplarına neden oluyor

Sakarya

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (SEAH) göz hastalıkları uzmanı olarak görev yapan Alagöz, AA muhabirine, basınçlı gazlı içecek şişelerinin yere düşünce patlaması sonucu camların göze gelmesi ve yanlış yöntemlerle açılan metal kapakların çarpmasıyla yaralanmaların yaşandığını anlattı.

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Yaz sezonunun gelmesiyle soğuk içeceklerin fazla tüketilmeye başlanacağına değinen Alagöz, "Kliniğimizde çok sayıda gazlı içeceklere bağlı yaralanmalar görüyoruz. Bununla ilgili ciddi yaralanmalarla karşılaşıyoruz. Kliniğimizde son yıllarda onlarca vaka gördük ve maalesef bunların önemli bir kısmı ciddi göz yaralanmalarıyla ve görme kayıplarıyla sonuçlandı." diye konuştu.

Alagöz, kapak açacakları yerine çakmak ve benzeri eşyaları kullanan kişilerde ciddi yaralanmalar görüldüğünü aktararak, şöyle devam etti:

"Biz iki türlü uyarıda bulunmak istiyoruz. Birincisi, gazlı içecek şişeleri taşımak çok ciddi bir iş. Kesinlikle çocuklara taşıtmamak gerekiyor. Çocuğun elinden kaymasıyla ciddi yaralanmalar oluyor çünkü cam adeta bomba gibi patlıyor ve saçılıp hastanın gözüne gelebiliyor. Diğer önerimiz, uyarımız ise gazlı içeceklerin kesinlikle uygun açacaklarla açılması, çakmak ya da benzeri cisimlerle açılmaya çalışılmaması. Açacakla açarken de kapağın elle kontrol edilmesi gerekiyor."

Son birkaç yılda bu türde 15 vakayı tedavi ettiklerini aktaran Alagöz, 31 Mart 2024'te 7 yaşındaki bir çocuğun elinden düşüp patlayan şişenin parçalarının gözüne geldiğini, hastanın 4 kez ameliyat geçirdiğini kaydetti.

Alagöz, kesinin, çocuğun görme merkezine gelmemesi sayesinde hastanın şanslı olduğunu, başarılı cerrahi girişimle tama yakın iyileştiğini ve görme kaybının çok az olduğunu anlattı.

Kuru ve temiz bezle gözü kapatıp hastaneye gidilmeli

Yine hastanede çalışan bir doktorun, sodayı açarken kapağının fırlaması sonucu yaralandığını ve bir gözünün görme yetisini tamamen yitirdiğini ifade eden Alagöz, "Bu şekilde onlarca vakamız var. Ciddi bir kısmının ciddi göz yaralanmalarıyla sonuçlandığını söyleyebiliriz. Onun için bütün vatandaşlarımızı bu konuda uyarıyoruz. Özellikle şişe sıcak olduğu zaman bu daha fazla etki gösteriyor çünkü içerideki gaz basıncını artırdığı için böyle bir etki ortaya çıkıyor." şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Alagöz, bu tür durumlarda neler yapılması gerektiğine ilişkin şu tavsiyelerde bulundu:

"Hastalarımıza doğrudan hastaneye ve göz hekimine gitmelerini öneriyoruz çünkü her hangi bir müdahale daha kötü etkilerle de sonuçlanabilir. Bu tip yaralanmalarda genellikle gözde delinme, yırtılma ve yaralanmalar oluyor. Bununla beraber göz içerisindeki travmaya bağlı kataraktlar meydana geliyor ve retina dokusunda da bir takım ayrışmalar meydana geliyor. Tabii enfeksiyona da yol açabiliyor bunlar, göz enfeksiyonlarının tedavisi oldukça zordur. Kuru temiz bir bezle gözü kapatıp, derhal göz hekimine gitmelerini öneriyoruz. Herhangi bir müdahalede bulunmamaları gerekiyor."

SEAH Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sedat Özmen, düşen soda şişesinin patlaması sonucu cam kırıkları gözüne giren 7 yaşındaki çocuğun ameliyatında bulunduğunu belirtti.

Özmen, operasyonun 1 saat sürdüğünü anlatarak, "Kornea dediğimiz şeffaf tabakanın delinmesi, iris dediğimiz tabakanın dışarı çıkması söz konusuydu. Acilen ameliyata aldık. Kornea tabakasına dikiş uyguladık, iris tabakasını gözün içerisine geri yerleştirdik daha sonra 4-5 gün serviste enfeksiyon riski açısından takibini yaptık. 1 ay sonra kornea dikişlerini aldık. Şu an görmesi tam düzeye yakın hale geldi. Yani şanslı hastalarımızdan biriydi. Her hastamız bu kadar şanslı olmayabiliyor ciddi görme kayıpları ve körlükle sonuçlanan vakalarla karşılaşabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

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