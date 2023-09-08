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Sağlık

Yanlış yapılan diyetler organ yetmezliğine neden olabiliyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Pınar Sökülmez Kaya, yanlış yapılan diyetlerin organ yetmezliğine neden olabileceğini söyledi.

Veysel Altun  | 08.09.2023 - Güncelleme : 08.09.2023
Yanlış yapılan diyetler organ yetmezliğine neden olabiliyor

Samsun

OMÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Prof. Dr. Kaya, herkesin diyet yapması gerekmediğini belirtti. Sağlıklı beslenme ve bu beslenmeyi alışkanlık haline getirmenin önemine işaret eden Kaya, "Herhangi bir sağlık sorunumuz yoksa sağlıklı beslenme alışkanlığı edinmek için öncelikle besin çeşitliliğini arttırmamız gerekiyor. Maruz kalınan birçok hastalığın temelinde dengesiz beslenme var, bu da obeziteye ve malnütrisyona (aşırı zayıflık) neden oluyor." dedi.

"Gün içerisinde susuz kalmamaya önem vermeliyiz"

Sebze, meyve ve kuru baklagiller gibi gıdalarla barışık olmak gerektiğini vurgulayan Kaya, "Uzun ve sürekli açlık periyotlarından kaçınmalı ve besin çeşitliliğini artırmalıyız. Kahve ve çay tüketimine dikkat etmeliyiz. Gün içerisinde susuz kalmamaya önem vermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Kaya, şöyle devam etti:

"Hızlı kilo vermek uğruna yetersiz beslendiğimizde verilen kilolar fazlasıyla geri alınıyor. 'Saat 20.00'den sonra yemek yemeyin' deniliyor. Bu durum gündüz çalışan bireyler için uygun olurken vardiyalı çalışan bireyler için uygun olmayabilir. Diyet, kişinin alışkanlıklarına, çevresine ve çalışma saatlerine göre ayarlanmalı. Gün içinde almamız gereken kalori miktarına dikkat etmeliyiz. İdeal ağırlık, kişinin kendini en iyi hissettiği ve sağlık sorunları yaşamadığı ağırlıktır. Çok zayıf olmak da çok şişman olmak kadar tehlikeli olabilir. Başkalarına önerilen diyetler size uymayabilir. Her besinin fazlası vücutta yağ olarak depo edilir."

Yanlış yapılan diyetin vücuda geri dönüşü tehlikeli olabilir

Yetersiz beslenmenin dikkat eksikliği, baş dönmesi ve halsizlik gibi sağlık sorunlarına neden olacağını ifade eden Kaya, şunları kaydetti:

"Vücudun sağlıklı çalışabilmesi için gerekli enerjiyi alması gerekiyor. Sürekli düşük kalorili besinler tüketilirse organların zaman içinde çalışması yavaşlar hatta organ yetmezliğiyle karşı karşıya kalabiliriz. Demir açısından zengin olan eti yeterli tüketmezsek anemi (kansızlık) hastalığı ve B12 vitamin eksikliği ile karşı karşıya kalabiliriz. Günlük alışkanlığımıza göre 2-3 öğün, mümkünse ara öğünlerle az az, sık sık beslenmek gerekiyor. Her öğünde besin çeşitliliğine özen göstermeliyiz."

"Çay ve kahve tüketmek, su tükettiğimiz anlamına gelmez"

Prof. Dr. Pınar Sökülmez Kaya, "Böbrek yetmezliğiniz, karaciğer hastalığınız ve akciğerinizde ödem yoksa aldığımız kalori kadar da su tüketmelisiniz. Sağlıklı bireyler için su miktarı 2000-2500 kalori / 2000-2500 mililitre suya denk gelir. Çay ve kahve tüketmek, su tükettiğimiz anlamına gelmez." değerlendirmesinde bulundu.

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