Euro
9.55
Dolar
8.10
BIST 100
1,257.27
Altın
1,876.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Yalnızlık en fazla 20'li, en az 60'lı yaşlarda hissediliyor

Yalnızlığın 20'li yaşlarda en yüksek, 60'larda ise en düşük seviyede hissedildiği ortaya çıktı.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 11.11.2020
Yalnızlık en fazla 20'li, en az 60'lı yaşlarda hissediliyor

Ankara

NewsMedicalLifeSciences sitesinin haberine göre, ABD'de California Üniversitesi San Diego Tıp Fakültesi, farklı yaş gruplarında yalnızlığa yol açan psikolojik ve çevresel faktörleri inceledi. 

Çalışmaya yaşları 20 ila 69 olan 2 bin 843 kişi katıldı.

Ayrıntıları "Journal of Clinical Psychiatry" dergisinin internet sayısında yer alan araştırmada, yalnızlık seviyesinin, 20'li yaşlarda zirve yaptığı, 60'larda en düşük çıktığı, 40'lı yaşların ortasında yine yükselişe geçtiği gözlendi.

Uzmanlar, düşük empati ve şefkat seviyesi, dar sosyal iletişim ağları, eş sahibi olmama ve uyku bozukluklarının, tüm yaş gruplarında yalnızlığın göstergeleri olduğuna işaret etti.

Düşük sosyal öz yeterlilik ve yüksek kaygı, 60'lı yaşlar hariç diğer yaş gruplarında ağır yalnızlıkla ilişkilendirilirken, 50'li yaşlarda düşük kararlılık seviyesi yalnızlıkla bağdaştırıldı.

Çalışmada, 20'li yaşlarında insanların, bir kariyer ve eş sahibi olmaya çalışırken yoğun stres ve baskı altında olduklarına, 40'larında da yüksek tansiyon ve diyabet gibi sağlık sorunlarıyla yüzleşmeye başladıklarına dikkat çekildi.

Araştırma ekibinden Dilip V. Jeste, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına vurgu yaparak, "Bu zorlu zamanlarda yalnızlığı azaltmak için hangi stratejilerin etkili olabileceğini anlamak istedik. Yalnızlık, salgını durdurmak için gerekli olan fiziksel mesafeyle daha da kötü bir hal alıyor." değerlendirmesini yaptı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 836 bini geçti
Singapur ve Hong Kong arasında karantinasız yapılacak uçuşlar kasım sonu başlıyor
Almanya'da gurbetçilerin bilim insanı çocukları insanlığa umut oldu
Halk sağlığı uzmanından 'Nemlenen maskeyi sık sık değiştirin' önerisi
Dünyada Kovid-19'a karşı 120'den fazla aşı üzerinde çalışılıyor

Benzer haberler

Yalnızlık en fazla 20'li, en az 60'lı yaşlarda hissediliyor

Yalnızlık en fazla 20'li, en az 60'lı yaşlarda hissediliyor

Yönetmen Ensar Altay: Film yapan insanların, yaşadıkları topraklara birtakım sorumlulukları olduğu kanaatindeyim