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Sağlık

Uzmanından kronik rahatsızlığı olanlara bayram ziyaretlerini serinlikte yapmaları önerisi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Servet Altay, kronik hastalığı olanlara Kurban Bayramı'nda ziyaretlerini serinliğin yaşandığı saatlere göre programlamaları tavsiyesinde bulundu.

Gökhan Zobar  | 16.06.2024 - Güncelleme : 16.06.2024
Uzmanından kronik rahatsızlığı olanlara bayram ziyaretlerini serinlikte yapmaları önerisi Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Prof. Dr. Altay, AA muhabirine, bayramlarda geniş sofralar kurulduğunu ve normalden fazla yemek yenildiğini dile getirdi.

Bayram günlerinde sık aralıklara yemek yendiğini belirten Altay, "Kurban Bayramı'nda yoğun et tüketimi ve bununla beraber tatlı tüketimi oluyor. Dengesiz beslenme birçok kronik hastalığın kötüleşmesine neden oluyor. Kalp ve hipertansiyon hastalarında sıkıntı yaratıyor." dedi.

Altay, bayramın sıcak havaların etkili olduğu döneme denk geldiğine de dikkat çekip çok sıcak saatlerde dışarı çıkılmaması tavsiyesinde bulundu.

Ziyaretlerin serin saatlerde yapılmasını ve hafif yiyeceklerin tercih edilmesi gerektiğini anlatan Altay, şunları kaydetti:

"Bayramın özellikle çok sıcak bir döneme gelmesi çok sıkıntılı oldu. Sıcaklardan dolayı sağlık sorunları yaşanıyor bunun yanında bayram dolayısıyla ağır yemeklerle beslenilirse ve fazla et tüketimi olursa kalp hastalıklarının artma riski var. Ritim bozukluğu olan, diyabet ve hipertansiyonu olan hastalara bayramda dengeli yemek tüketimi öneriyoruz.

Yaz sıcakları olmasına rağmen bayram coşkusuna herkes katılacak ama özellikle kronik hastalığı olanlar çok sıcak saatlerde dışarıya çıkmasın. İlaçlarını aksatmadan, yeterli sıvı tüketerek kendilerini serin tutma gayretinde olsunlar."

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