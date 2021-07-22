Euro
10.11
Dolar
8.57
BIST 100
1,351.59
Altın
1,801.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Türkiye'de çift kol nakli yapılan 5. hasta Ayılmazdır, hastane dışına çıkmaya hazırlanıyor

Akdeniz Üniversitesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Türkiye'de çift kol nakli yapılan 5. kişi olan Yavuz Ayılmazdır'ın, bayramdan sonra hastane dışına çıkabileceğini bildirdi.

Hatice Özdemir Tosun   | 22.07.2021
Türkiye'de çift kol nakli yapılan 5. hasta Ayılmazdır, hastane dışına çıkmaya hazırlanıyor

Antalya

Akdeniz Üniversitesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve ekibi tarafından 14 saat süren operasyonla çift kol nakli yapılan Ayılmazdır'ın tedavisine serviste devam ediliyor.

Özkan, AA muhabirine, yakından ilgilendiği Ayılmazdır'ın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Kollarını hissetmeye başladığını, his duygusunun daha da artacağını aktaran Özkan, 5-6 ay sonra hareketlerin başlayacağını dile getirdi.

Tedavi sürecinin çok iyi ilerlediğini vurgulayan Özkan, Ayılmazdır'ın bir sonraki bayramda kollarını rahatlıkla kullanabilir hale geleceğini kaydetti.

Özkan, Kurban Bayramı'nı babası ile hastanede geçiren Ayılmazdır'ın hastane dışına çıkabilecek duruma geldiğini belirterek, "Her şey yolunda, ilaçlarının dozları azaltılıyor. Bayramdan sonra dışarıya çıkarmayı planlıyoruz. Evi Antalya'da olsaydı, göndermeyi düşünürdük ancak uzakta. Bir müddet daha gözetimimiz altında tutacağız." ifadesini kullandı.

İstanbul'da 9 yaşındayken dinamit patlaması sonucu iki elini bilek hizasından kaybeden Ayılmazdır'a, 29 Haziran'da beyin ölümü gerçekleşen ve ailesi tarafından organları ile kolları bağışlanan polis memurunun kolları nakledilmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgını yayılmaya devam ediyor
Kovid-19 aşılama programı bayramda da devam ediyor
Hindistan'da son 24 saatte 41 bin 383 Kovid-19 vakası belirlendi
Prof. Dr. Dilek Arman'dan 'Delta sebebiyle nisan ayındaki vaka sayılarını tekrar görebiliriz' uyarısı
Sağlık ekipleri bayramda da tüm zorlukları aşıp her noktaya aşı ulaştırmaya çalışıyor

Benzer haberler

Türkiye'de çift kol nakli yapılan 5. hasta Ayılmazdır, hastane dışına çıkmaya hazırlanıyor

Türkiye'de çift kol nakli yapılan 5. hasta Ayılmazdır, hastane dışına çıkmaya hazırlanıyor

Aynı anda nakledilen iki organla çifte bayram yaşadı

Türkiye'de çift kol nakli yapılan 5. hasta Ayılmazdır, kollarını hissetmeye başladı

Türkiye'de çift kol nakli yapılan 5. hasta Ayılmazdır'ın, kollarını erken hissetmesi bekleniyor

Türkiye'de çift kol nakli yapılan 5. hasta Ayılmazdır'ın, kollarını erken hissetmesi bekleniyor
Antalya'da 6 hasta, çapraz böbrek nakliyle hayata tutundu

Antalya'da 6 hasta, çapraz böbrek nakliyle hayata tutundu
Görme engelli Simay azmin annesi fedakarlığın adı oldu

Görme engelli Simay azmin annesi fedakarlığın adı oldu