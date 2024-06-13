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Sağlık

Türk Kızılay stok seviyesini korumak için günlük 8 bin 500 ünite kan bağışı almayı hedefliyor

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, bir hafta boyunca hastanelerin tüm gruplarda kan ve kan bileşeni ihtiyacını karşılamaya yetecek stok seviyesini korumak için günlük 8 bin 500 ünite kan bağışı almayı hedeflediklerini bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 13.06.2024 - Güncelleme : 13.06.2024
Türk Kızılay stok seviyesini korumak için günlük 8 bin 500 ünite kan bağışı almayı hedefliyor

Ankara

Türk Kızılaydan yapılan açıklamada, "14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü"nün güvenli kan ve kan ürünlerine duyulan ihtiyaç konusunda farkındalık yaratmak ve gönüllü olarak hayat kurtaran kan bağışçılarına teşekkür etmek üzere bu yıl 20'nci kez kutlanacağını belirtildi.

Bu özel günün, ülkenin kan ihtiyacının tamamını gönüllü bağışçılardan sağlamak üzere çalışan Türk Kızılay için de ayrı bir önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı tarafından verilen kan hizmetleri görevi çerçevesinde ülke genelinde 18 bölge kan merkezi, 69 kan bağış merkezi, 300'den fazla mobil ve sabit ekip ile kan bağışı çalışmalarını yürüten Türk Kızılay, 2023'te Türkiye'nin kan ihtiyacının yüzde 87'sini karşıladı. 10 Haziran itibarıyla 1,2 milyon ünite kan bağışına ulaşan Kızılayın düzenli kan bağışçı sayısı ise 829 bini aştı." bilgisi verildi.

Açıklamada, kök hücre tedavisi bekleyen hastalar için yapılan Türkök Projesi sayesinde bugüne kadar 5 bin 922 nakille hastaların şifa bulmasına katkı sağlandığı bildirildi.

18-65 yaş arası sağlıklı her bireyin düzenli kan bağışçısı olmaya çağrıldığı açıklamada, erkeklerin 3 ayda bir, kadınların 4 ayda bir kan bağışında bulunabildiği ve kan bağışı süresinin sadece 30 dakika sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz da kan ihtiyacı olduğunda, özellikle de acil durumlarda kan bağışlarının toplanmış, test edilmiş, hazırlanmış ve hastanelere sevk etmeye hazır şekilde stoklarda beklemesi gerektiğini dile getirdi.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bir hafta boyunca hastanelerin tüm gruplarda kan ve kan bileşeni ihtiyacını yüzde yüz oranında karşılamaya yetecek stok seviyesini korumak için günlük 8 bin 500 ünite kan bağışı alma hedefimiz var. Bunun sürekliliği düzenli kan bağışçılarımızın sayısının artmasıyla mümkün. Unutmayalım, bir ünite kan üç kişinin hayatını kurtarıyor. Bu yüzden 'birbirimize candan bağlıyız' diyoruz ve vatandaşlarımızı düzenli kan bağışçısı olmaya davet ediyoruz."

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