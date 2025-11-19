Dolar
Sağlık

Tren hattındaki transferle organ nakline yetiştirilen hastadan makinistlere "hayat" teşekkürü

Organ nakli için 9 yıldır beklediği "Uygun karaciğer bulundu." haberini İzmir-Ankara treninde alan Mehmet Güdücü, sağlığına kavuşmasının ardından kendisini hastaneye yetiştirmek için zamanla yarışan makinistlerle bir araya geldi.

Tezcan Ekizler  | 19.11.2025 - Güncelleme : 19.11.2025
Tren hattındaki transferle organ nakline yetiştirilen hastadan makinistlere "hayat" teşekkürü Fotoğraf: Lokman İlhan/AA

İzmir

Bergama ilçesinde yaşayan, karaciğer yetmezliği nedeniyle 2016 yılından bu yana organ nakli bekleyen 63 yaşındaki Güdücü, 31 Ekim'de Ankara'da yaşayan kızının doğumuna gitmek için eşiyle İzmir-Ankara trenine bindi.

Tren, gece saatlerinde Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi yakınlarına geldiğinde hastaneden arandı ve "Uygun karaciğer bulundu." haberini aldı. Güdücü, bu haber üzerine durumu tren şefine iletti. Hastanedeki nakil sorumluları, tren şefi ve makinistlerle konuşarak organ nakli için hastanın en kısa sürede hastaneye ulaşması gerektiğini anlattı.

Makinist İlkay Şen, acil transfer için karşı yönden gelen Balıkesir treninin makinisti ile irtibat kurdu, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Değirmisaz istasyonunda yolcu transferi yaptı. Trenle Balıkesir'e, oradan otobüsle İzmir'e gelen Güdücü, zamanında nakil ameliyatına girebildi.

Organ nakli ameliyatının ardından sağlığına kavuşan Güdücü, Ankara'ya giderken bindiği trenin makinistleri İlkay Şen ve Mustafa Muslu ile hastanede bir araya geldi, onlara çabaları için teşekkür etti.

"Onlara çok şey borçluyum"

Mehmet Güdücü, AA muhabirine, yıllarca organ beklediğini, nakil ameliyatının ardından hızla sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Hayatını kurtaran makinistlerle bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Güdücü, "Beni mutlu ettiler. Yardımcı oldukları için teşekkür ettim. Onlara çok şey borçluyum." dedi.

Makinist İlkay Şen de Balıkesir'in Dursunbey ilçesi yakınlarında hastanın ve organ nakil koordinatörünün tren şefine ulaştığını söyledi.

O andan itibaren zamanla yarıştıklarını anlatan Şen, şunları kaydetti:

"Hastanın acil bir şekilde dönmesi gerektiğini tren şefi bize bildirdi. Biz de hemen arkadaşımızla ivedilikle aksiyon aldık. 'O şartlarda ne yapabiliriz?' diye düşündük. Karşıdan gelen trenle irtibat kurduk. Onlara durumu anlattık. Değirmisaz İstasyonu'nda iki treni yan yana getirdik, buluşmayı orada yaptık. Kapıları yan yana getirdik, hastayı diğer trene aktardıktan sonra trafik merkeziyle görüşüp durumun ehemmiyetini anlattık. En kısa şekilde Balıkesir'e varmamız gerektiğini söyledik. Kendi hastammış, kendi yakınımmış gibi mutlu oldum. Biz makinistler ya da diğer birimlerde çalışanlar, beraberimizde bir annemizi, babamızı, ailemizi, eşimizi götürdüğümüzü düşünerek iş yapıyoruz."

Makinist Mustafa Muslu da Güdücü'yü hastaneye yetiştirmek için o gece TCDD'nin tüm birimlerinin seferber olduğunu ifade ederek, "Trenleri karşılıklı kapıları gelecek şekilde denk getirdik. Hastayı naklettik. O an gurur verici bir şey. Zaten biz trendeki yolcuları bir babamız ve annemiz gibi düşünüyoruz. Çok seri bir şekilde hastamızı taşıdık. Hastamız nakil ameliyat olduğunu öğrendiğimizde çok mutlu olduk." diye konuştu.

Hastanenin nakil koordinatörü hemşire Kadriye Güntalaz da nakil ameliyatının gerçekleşmesinde makinistlerin emeklerinin çok olduğunu, onların özverisi sayesinde hastanın sağlığına kavuştuğunu dile getirdi.

