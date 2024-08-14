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Sağlık

Sünnet Hekimliği Derneğinden "kaçak sünnet" uyarısı

Sünnet Hekimliği Derneğinden, "Sünnet gibi bir cerrahi işlemin, çocuk için en ideal koşullarda ve en düşük komplikasyon oranlarıyla ve sadece doktorlar tarafından uygulanması elzemdir." açıklaması yapıldı.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 14.08.2024 - Güncelleme : 14.08.2024
Sünnet Hekimliği Derneğinden "kaçak sünnet" uyarısı

Ankara

Kayseri'de kaçak olarak sünnet edilen 7 yaşındaki çocukta kangren komplikasyonu oluşmasının ardından dernekten yapılan açıklamada, bu olayın, sünnet konusundaki sorunun medyaya yansımış çok küçük bir kısmı olduğu belirtildi.

Her yıl on binlerce çocuğun, sünnet yapma yetki ve ehliyeti olmayan kişilerce sünnet edildiği belirtilen açıklamada, "Sünnet gibi bir cerrahi işlemin, çocuk için en ideal koşullarda ve en düşük komplikasyon oranlarıyla ve sadece doktorlar tarafından uygulanması elzemdir." ifadesi kullanıldı.

Derneğin, halkın sünnet işlemi konusunda bilgisini artırmak, kaçak sünnet yapanlarla mücadele ve hekimlerin sünnetle ilgili bilgi ve becerilerini güncel tutmak için çalıştığı bildirilen açıklamada, şu değerlendirmeye yer verildi:

"Başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere adli mercilerimizi, kamu idarecilerimizi, Türkiye'nin her yerinde pervasızca sünnet yapmaya devam eden kişilerin faaliyetlerini durdurmaya ve gerekli yasal cezaları düzenlemeye davet ediyoruz."

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