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Sağlık

Şap hastalığına karşı sonbahar dönemi aşılama kampanyası bugün başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, şap hastalığına yönelik sonbahar dönemi aşılama kampanyasını bugün itibarıyla devreye aldı.

Deniz Çiçek Palabıyık  | 01.09.2023 - Güncelleme : 01.09.2023
Şap hastalığına karşı sonbahar dönemi aşılama kampanyası bugün başladı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye için önemli hayvan hastalıkları arasında yer alan şapa karşı yıllar içinde yürütülen çalışmalar ve alınan önlemler sayesinde, hastalığın seyrinin ve yayılımının kontrol altına alındığı bildirildi.

Trakya'nın, Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı (WOAH) Genel Kurulu'nda alınan kararla aşılı arilik statüsü kazandığı anımsatılan açıklamada, Bakanlığın hastalıkla mücadele kapsamında uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaptığı ifade edildi.

Açıklamada, bu kapsamda 2023 yılı başında FAO temsilciliği aracılığıyla Irak'tan gelen numunede "SAT-2 serotipi" izole edilerek aşı üretim çalışmalarına başlandığı belirtilerek, 37 gün gibi kısa sürede Şap Enstitüsü Müdürlüğünce aşı üretiminin gerçekleştirildiği kaydedildi.

Yılda iki kez aşılama yapılıyor

Bu yıl mart ayında yeni şap serotipinin Türkiye'de ilk kez görülmesiyle tüm önlemlerin alınarak aşılama çalışmalarına başlandığı vurgulanan açıklamada, "31 Ağustos itibarıyla yaklaşık 30 milyon doz aşı üretimi gerçekleştirilmiş, yaklaşık 14 milyon büyükbaş, 2 milyon küçükbaş hayvan aşılanmıştır. Ülke genelinde ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde kampanya şeklinde olmak üzere yılda iki kez büyükbaş hayvanların tamamı veteriner hekim, veteriner sağlık teknisyeni ve teknikerleri tarafından aşılanmaktadır. Hastalığın hayvanlar üzerindeki etkisini azaltmak ve yayılımını engellemek amacıyla hayvanların aynı aşı ile birden fazla kez aşılanması gerekmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Şap Enstitüsü Müdürlüğünce üretilen "SAT-2 serotipi" içeren tetravalan aşılar kullanılarak sonbahar şap aşılama kampanyasının bugün başlatıldığı bilgisi verilerek, şunlar kaydedildi%

"Sonbahar kampanya döneminde kullanılmak üzere 6 milyon doz aşı sahaya gönderilmiş olup, aşı ulaşmayan il kalmamıştır. Kampanya dönemi boyunca yaklaşık 15 milyon aşı sahaya gönderilecektir. Söz konusu 2 aylık kampanya döneminde ülkemizdeki tüm büyükbaş hayvanların aşılanması sağlanacaktır. Hastalığın yayılımının önüne geçmek için sıkı yol kontrolleri uygulanacak olup, aşısız hiçbir hayvanın hareketine izin verilmeyecektir."

Üreticilerin tedbirlere uyması önem taşıyor

Ayrıca, hastalık tespit edilen noktalarda karantina tedbirleri alınarak aşılama faaliyetlerinin sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mücadeleye katkı sağlamak üzere mihrak yönetimi, mihrak araştırması, karantina, temizlik ve dezenfeksiyon, biyogüvenlik uygulamaları, hastalık hakkında farkındalık oluşturulması, yetiştiricinin bilgilendirmesi ve paydaşlar arası işbirliği geliştirilmesi amacıyla bölge illerinin katılımıyla tam zamanlı saha tatbikatı eğitim ve uygulamaları gerçekleştirilmektedir. Bu yapılan çalışmalar WOAH ile de paylaşılmaktadır. Hayvanların hastalıktan etkilenmemesi ve verim kayıplarının yaşanmaması için hastalıkla ilgili aldığımız tedbirlere tüm üreticilerimizin uyması ve hayvanlarını aşılatmaları büyük önem arz etmektedir."

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