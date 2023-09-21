Sağlık Bakanlığının Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi'nden 10 bin 536 kişi yararlandı
Sağlık Bakanlığının işitme ve konuşma engellilere yönelik hizmeti Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi'nden (ESİM), 10 bin 536 kişi yararlandı.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlığın ESİM hizmetinden haberdar olanların sayısının az olduğunu belirterek şunları kaydetti:
ENGELSİZ SAĞLIK İLETİŞİM MERKEZİ: ESİM. Sağlık Bakanlığımızın bu hizmetinden haberdar olanların sayısı maalesef az.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 21, 2023
ESİM, sağlık hizmetine, özellikle acil olanlarına başvurma, sağlık hizmeti alma süreçlerinde işitme ve konuşma engelinin dezavantajını minimuma indiriyor. Örneğin,… pic.twitter.com/xzlbYIteCb
"ESİM, sağlık hizmetine, özellikle acil olanlarına başvurma, sağlık hizmeti alma süreçlerinde işitme ve konuşma engelinin dezavantajını minimuma indiriyor. Örneğin, eşi de kendisi gibi işitme engelli bir hastamız, ESİM sayesinde gecenin 3'ünde ambulans çağırdı ve hastanede geçirdiği saatlerde de özel eğitimli personelimizden uzaktan erişimle durumu hakkında bilgi aldı."
"Yeterince bilinmiyor"
ESİM'in, bu hizmetten yararlanabilecekler arasında yeterince bilinmediğine dikkati çeken Koca, şu ifadeleri kullandı:
"Bu hizmetten geçen yıl 10 bin 536 kişi yararlanmış durumda. Oysa yaklaşık 900 bin insanımız hiç duymuyor. Bu sayıya az duyan ya da konuşma bozukluğu olanlar da eklenebilir. ESİM Projesi, işitme ve konuşma engellilerin, özellikle acil bir sağlık sorununda 112'ye ulaşamıyor olmaları veya hastanede muayene olurken, doktorla iletişim kurmakta yaşadıkları zorlukları aşmak için hayata geçirilmiş olup şimdi yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. 18-24 Eylül Uluslararası İşitme Engelliler Haftası'ndayız. Bu haftayı biraz da ESİM hizmetini çevremize tanıtma haftası olarak görelim."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.